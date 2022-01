Es un hecho. La actriz nacional Francisca Gavilán vuelve dentro de los próximos días a la teleserie Verdades Ocultas con un nuevo papel, el cual estará muy alejado de lo que fue Eliana Zapata.

Según conoció BioBioChile, en el futuro entrará en escena Catalina, una detective que es hija de un antiguo personaje, quien generará aún más problemas en el ficticio pasaje Nueva Esperanza.

En conversación con este portal, la actriz de 48 años entregó sus primeras sensaciones en este regreso a la producción de Mega, en un segundo ciclo que la pondrá del lado más honesto de la historia.

“Estoy feliz, muy emocionada, no esperaba que esto ocurriera. Por eso cuando me lo propusieron me puse muy contenta, porque como lo he dicho antes, llevamos tanto tiempo haciendo esta teleserie que la considero como una familia”, explicó.

“Yo estuve dos años y medio la vez anterior, y uno va armando lazos con las demás personas. Entonces para mí volver ha sido puro placer”, agregó.

Respecto a su nuevo personaje Gavilán no pudo adelantar mucho, aunque dejó en claro tres aspectos: generará más desorden en la ficción, será distinto a la villana Eliana y rivalizará con Mateo.

“Ella viene a romper varios secretos, porque es una investigadora privada. Será una persona clave y llegará a mover varios hilos, como ha sido esta teleserie (ríe)”, señaló.

“Es diferente a Eliana, sí, tiene otra personalidad. Es un desafío igual hacer dos personajes tan distintos dentro de una teleserie. Ha sido súper entretenido, así que espero que a la gente le guste ver a alguien tan distinta a Eliana Zapata”, añadió.

Asimismo, la otrora villana principal tuvo palabras hacia Cristián Carvajal, quien la relevó en este rol de importancia dentro de la historia, al interpretar a Mateo.

“Cristián (Carvajal) tomó por así decirlo la posta de Eliana. Creo que ha hecho un estupendo trabajo en este tiempo, yo lo admiro mucho, además que siempre he considerado que es muy fácil trabajar con él”, contó.

“Vamos a ser rivales, sí, (ríe), lo que pasa es que ella va a llegar a ‘revolver el gallinero’ y a Mateo eso no le va a parecer nada de bien”, agregó.

Por último, Gavilán habló en favor de los cambios que surgieron en el elenco de la teleserie en la previa al salto de tiempo.

“Fue muy entretenido reencontrarme con todos ellos, juntarme con ellos. Son actores que ya llevan muchos años haciendo teleseries, entonces también creo que fue bueno realizar como un recambio, porque así se le renueva el ‘ojo’ al espectador”, concluyó.