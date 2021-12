Este lunes la modelo chilena Ingrid Aceitón confirmó emocionada, con bellas imágenes, que tiene ocho meses de embarazo. En la instancia también recordó a su fallecida Alice Amorette.

Para aquello la joven ocupó su cuenta de Instagram, donde posteó una serie de fotos donde deja ver su avanzada pancita.

“Hoy me he decidido a compartir con ustedes la segunda mejor etapa de mi vida. Con lágrimas de emoción, alegría y amor. Con @nashito_ag (su pareja) estamos esperando nuestra segunda hija, Ada Mía, con 8 meses ya de embarazo (32 semanitas)”, expuso.

“Mi regalo divino, mi otra hija, mi bebé arcoíris. Otra bendición que me ha enviado mi Señor, que no hay manera de agradecerle, más que amarlo toda mi vida”, agregó.

En la instancia la exparticipante de ¿Volverías con tu ex? reflexionó en torno a todo lo que tuvo que vivir a inicios de este año.

“Como muchos ya saben, hace menos de un año recibí la peor noticia de toda mi vida. Mi primer embarazo, mi primera hija, mi primer amor, Mi Alice Amorette”, sostuvo.

“La perdí a los siete meses de gestación de una manera inexplicable, donde sentí que mi vida se acabó, no había luz, esperanza, paz, nada de nada. Un proceso que no se lo doy a nadie. Y Dios es tan pero tan perfecto que en el momento más oscuro me envió a mi Ada”, concluyó.

Hay que señalar que el último proyecto que Aceitón tuvo en TV fue el programa Estilo Chic, emitido por el canal Vive TV.