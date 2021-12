La noche de este domingo comenzó a desarrollarse el Miss Universo 2021, certamen de belleza que definirá a la sucesora de Andrea Meza.

En el evento nuestro país estuvo representado por Antonia Figueroa, modelo de 26 años originaria de la ciudad de Coquimbo.

Y aunque habían muchas expectativas en torno a la joven, la chilena quedó fuera de las 16 finalistas.

The final spot in the Top 16 belongs to…South Africa! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/xz4B6UX1qC

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021