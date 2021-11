Esta noche se vive la final de la segunda temporada de El Discípulo del Chef, en la cual Gala Caldirola, Jaqueline Pardo, Víctor Díaz, Kenita Larraín y Yuhui Lee se enfrentaron por un cupo en la denominada ‘última cocina’.

Luego de haber cocinado platos a su elección, los primeros tres participantes fueron elegidos por los jurados para llegar a la definición, dejando en el camino a la numeróloga y al exconcursante de Masterchef.

Uno de los momentos emotivos que se vivió en la noche fue cuando el joven de origen chino debió despedirse de la competencia, debido a que recordó a su fallecida madre.

“Felicidad por los tres y por Víctor. Para mí ganar o no ganar no importa mucho, pero siempre he querido cocinar un plato… para mi mamá”, expuso emocionado.

“Siempre las personas me preguntan por qué vine a Chile. Mi mamá falleció en 2012 y yo llegué en 2013. Mi mamá nunca comió de mi comida, no sabe que yo sé de cocina. Solo decir que tengo mi familia y ella siempre está conmigo. La amo mucho y disculpa por no poder cocinar este plato”, agregó.

“Mi sueño es cocinar hasta el último plato, yo aún tengo dos platos que no he podido mostrar”, concluyó.

Tras la primera competencia el programa pasó a la fase final, en la cual los tres concursantes deberán convencer a los televidentes, que votarán para definir al ganador.

Hay que señalar que el ganador del programa se llevará un premio de 15 millones de pesos y un trofeo.