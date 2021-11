La actriz y artista visual Isabel Ruiz, conocida por haber interpretado a Canela en la teleserie juvenil 16 de TVN, anunció qué está embarazada a sus 40 años. Según describió, esto se da luego de haber sufrido cuatro pérdidas en el último tiempo.

La propia artista describió esto a través de una publicación en redes sociales, en la cual también reflexionó respecto a este tipo de temas.

“Este es nuestro quinto embarazo después de Luan, los otros cuatro los perdimos (…) La alegría de sentir ahora estas patitas bailando dentro de mí es gigante, pero los miedos que nos penan también lo son”, expresó.

“Tener pérdidas (aunque sea una) es una mierda (sic). No sólo por el dolor de la pérdida en sí, sino que también porque es un dolor que no tiene espacio en este sistema mega patriarcal que gobierna nuestra sociedad y nuestras mentes”, agregó.

“Un sistema que ignora lo íntimo, lo sutil, lo intangible y nos fuerza a ver todo con un pragmatismo profundamente masculino y, claro, desde ahí no entendemos nada. Desde ahí es difícil empatizar y contener a alguien que esté pasando por un dolor así, porque tenemos siempre una opinión sobre cómo debería sentirse la otra persona”, reflexionó.

“Yo tengo la fortuna de tener una caja hermosa llena de herramientas espirituales, pero cuando todo esto me pasó llegó un punto en el que miraba esa caja completamente paralizada, sin saber qué hacer. Fue necesario amigas del alma que me abrieran la caja y me dijeran ‘mira, saquemos esto, esto nos va a servir para llorar a tus bebés, honrarlos, celebrarlos y decirles adiós”, concluyó.

Hay que señalar que en agosto la Cámara de Diputados aprobó y despachó la denominada “Ley Dominga”, que modifica la norma que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud.

La iniciativa consagra el deber de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo en caso de muerte gestacional o perinatal. Cabe destacar que se incluye a las madres, padres, personas gestantes y personas significativas.

A raíz de esta aprobación, que se dio de manera unánime, el Ministerio de Salud tiene un plazo de seis meses para dictar los mecanismos que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar este derecho.

El texto recoge la experiencia de Aracelly Brito, quien tuvo que lamentar la pérdida de su hija Dominga en avanzado estado gestacional. De este caso proviene el nombre que se le da a esta nueva ley despachada por el Congreso.