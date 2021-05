Fernanda Urrejola anda feliz por la vida. La actriz chilena anunció que contraerá matrimonio con su novia, la cineasta Francisca Alegría, tras más de dos años de relación.

“Estamos en nuestro mejor momento”, reconoció Urrejola en el programa de De tú a Tú, donde además contó que fue su novia quien le pidió matrimonio durante el rodaje de una película dirigida por Francisca y protagonizada por Fernanda.

“Le pedí matrimonio durante la película”, señaló Alegría, compartiendo cómplices sonrisas con la actriz.

La pareja que vive en Estados Unidos actualmente, realizará la ceremonia en dicho país, principalmente por su sueño de convertirse en madres.

De hecho, según explicaron en el espacio conducido por Martín Cárcamo, desecharon la opción de firmar un Acuerdo de Unión en Civil en Chile, porque no les permitiría vivir la maternidad de la forma que ellas desean. “No asegura la familia, los niños”, afirmó Francisca.

El año pasado, Urrejola ya había hablado de su sueño de ser mamá. “Había dejado de planteármelo. Pero yo sueño con ser mamá desde chica. Entiendo y respeto profundamente a las mujeres que no están ni ahí con ser madres. Yo no considero que uno es más o menos mujer porque eres madre”, sostuvo en el programa online de Martín Cárcamo, Almorzando con el rubio.

“Me gustaría ser madre biológica. Así que ahí estamos viendo el tema. Este año cumplo 39 (años), así que no sería malo apurarse. Pero vamos viendo”, dijo, agregando que no destacaba la adopción.

“Siempre he querido ser mamá. Tengo una afinidad con los niños increíble y me importan mucho los niños. De hecho, quiero ir a Chile porque me gustaría adoptar también. Quiero empezar todo el tema de la evaluación para la adopción”, indicó.

Recordemos que Urrejola dio a conocer su nueva relación en redes sociales el pasado 22 de abril 2020, cuando publicó una imagen junto a Francisca.