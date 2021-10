Un debate en torno a la despenalización del aborto se dio el pasado sábado en el marco del programa Pecados Digitales, en el cual participaron la abogada Macarena Venegas, Nicole ‘Luli’ Moreno y la excandidata a convencional constituyente Eleonora Espinoza.

Todo inició cuando Javiera Contador consultó a Venegas respecto a su opinión en este tema. En ese instante ella se mostró a favor de la despenalización y creación de un programa de apoyo para las mujeres que tomen dicha decisión.

Tras eso tuvo la palabra Espinoza, opositora a esta causa, quien indicó que: “Creo que una mujer no tiene derecho sobre el cuerpo de otro ser humano”.

En tercer lugar vino el comentario de Moreno, quien en su estilo apoyó lo dicho por Espinoza minutos antes.

“Ella (Eleonora Espinoza) está diciendo que no está a favor de matar un niño, seamos realistas así se dice, de matar a un niño, un niño que se está formando, que ya tiene cerebro, que ya tiene su cuerpito”, indicó.

“La verdad es que yo pienso muy parecido a ella, sorry pero voy a hablar en lo personal, yo adoro a los niños y en lo personal, valga la redundancia, yo estoy en contra del aborto”, agregó.

Sobre al final, y luego de recibir algunas críticas, la modelo aseguró que respetaba las opiniones contrarias a la de ella.



“Yo no me haría un aborto, siento que es un fetito, o sea, es un ser vivo que yo lo voy a llevar adentro”, expuso.

“La opinión que yo di es personal. Yo dije que yo no me lo haría (…) Yo adoro a los niños y por eso yo en lo personal no me haría un aborto, pero eso no implica que yo esté en desacuerdo con lo que estamos todos discutiendo en este momento”, concluyó.