Fue en 2014 cuando Paola Volpato llegó a Mega para ser parte de su nueva área dramática. En ese entonces la actriz arribó de la mano de Quena Rencoret y en el segundo semestre protagonizó Pituca Sin Lucas, una de las producciones más exitosas de aquel canal.

No obstante, los inicios de la artista estuvieron en TVN, donde desarrolló una carrera de más de una década.

En resiente entrevista con Revista La Máquina Medio, Volpato habló del periodo cuando salió del canal estatal y emigró hacia la estación de Bethia.

“Soy muy de guata para todas las decisiones importantes de mi vida, no las pienso tanto. Cuando sucedió que se fue la Quena (Rencoret) y el grupo, me invitaron a unirme al proyecto y no lo pensé mucho. Yo con la Quena comencé en TVN, era un grupo contemporáneo a mí que me dio mucha confianza en mis inicios, me permitieron crecer, me dieron la oportunidad de hacer distintos papeles y nunca me encasillaron en nada, y claro, cuando ellos se fueron, sencillamente mi gente ya no estaba en TVN”, expresó.

En este sentido, la actriz dejó entrever cierta amargura por cómo fue su salida desde Televisión Nacional, donde estuvo por 19 años.

“Tuve una conversación con la gente del canal en ese momento y me sentí muy poco necesitada, poco querida. Les dije la opción de que me iba a ir y me dijeron: ‘Ya, ok’. Les dije: ‘bueno, pero si me necesitan, podríamos hablar de mi sueldo’, y nada, como que no hubo ningún interés en retenerme y yo en ese momento dije ‘chao’. En ese momento mi guata estaba funcionando a mil”, confesó.

No obstante, la propia actriz dejó en claro que aquello le ayudó en su decisión: “No me dolió tanto porque me facilitó las cosas”.