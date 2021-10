Luis Jara utilizó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje en su despedida de Chile.

Recordemos que el artista se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos. Recientemente, viajó por unos días a nuestro país.

Fue así como mientras esperaba por su vuelo en el aeropuerto, el conductor de televisión escribió una reflexión en su cuenta de Instagram.

“Ya estoy en el aeropuerto, sentado, agradecido y de regreso a casa con los míos. Mañana podré si Dios quiere abrazarlos en el día de mi cumpleaños y dar las gracias por tantas cosas”, comenzó señalando.

“Debo reconocer que estoy sólo, de vuelta y algo pensativo. Es primera vez que vivo esta experiencia. Llegué a mi Chile por 20 días y pude abrazar a mis amigos, trabajar en lo que amo, y recuperar los aplausos que tanto nos han hecho falta a todos los músicos”, añadió.

“Me voy con el alma hinchada de amor y orgulloso porque pude hacer todo lo que debía y no se me perdió nada, saqué solo mi pase de movilidad, homologué mis vacunas y me cupo todo en las maletas”, continuó.

“En fin, espero volver pronto a mi Chile y seguir cosechando tanto cariño. Los quiero mucho. Buenas noches”, concluyó.

Cabe señalar que hace unos meses el músico se trasladó a Estados Unidos junto a toda su familia e, incluso, vendió la casa en la que vivía en Chile.

En una conversación de hace un tiempo con José Miguel Viñuela, el músico habló sobre su nueva vida en el país del norte.

“Estoy instalado acá con mi señora, con mi hijo (pequeño) que está yendo al colegio, se adaptó de manera fantástica”, indicó en el espacio de Instagram Desde mi cocina con la Nené.

Tras ser consultado por si, eventualmente, regresaría a Chile, respondió que “ningún ser humano consciente puede planificar nada”.