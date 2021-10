“Libremente nos volvimos a elegir”. Con esas palabras, la modelo argentina Wanda Nara confirmó que decidió mantener su relación con el futbolista Mauro Icardi luego del escándalo que sacudió su relación, y que involucró a la actriz argentina Eugenia China Suárez.

Recordemos que la trama del espectáculo trasandino comenzó días atrás, cuando Nara, esposa y representante del jugador del Paris Saint-Germain, colgó un escrito en su cuenta de Instagram en que acusaba: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra! (sic)”.

Medios locales rápidamente comenzaron a especular sobre quién era esta tercera persona en discordia, llegando a concluir que sería Suárez. Más tarde, en el programa Los ángeles de la mañana, afirmaron que Nara habría encontrado mensajes privados entre Suárez e Icardi, en Telegram, en los que habrían hablado sobre encontrarse.

La relación entre Nara e Icardi parecía quebrada. De hecho, la modelo publicó una fotografía de su mano en la misma red social y escribió junto a ella que se veía mejor “sin anillo”.

La defensa de China y el regreso

Luego de los trascendidos, Suárez, también expareja del chileno Benjamín Vicuña, decidió defenderse con una extensa carta en la que acusó que ella no había comenzado y que el “peso” se lo lleva ella, y no “el hombre que fue irracional”.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”, fue parte de lo que escribió.

Nara, por su parte, respondió con un breve y fuerte texto junto a fotografías con su pareja. “De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma”, sostuvo.

Fue tras ese episodio que, este lunes, Nara colgó una nueva fotografía con Icardi en la red social, junto a la que afirmó que las capturas que han publicado en los últimos meses “muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos”. No obstante, tras lo ocurrido, afirmó que quedó “muy herida”.

“Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, reveló, agregando que “cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

Llegaron, incluso, hasta a firmar un acuerdo de divorcio. No obstante, este habría resultado anulado luego que lograran solucionar los problemas.

“Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él“, sostuvo.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir“, cerró.