Wanda Nara respondió por su red social de Instagram a las declaraciones realizadas por Eugenia China Suárez respecto a la polémica en la que se ha visto envuelta en este último tiempo: "De mi familia me encargo yo. De las puti... la vida misma".

La polémica que ha envuelto a la actriz argentina Eugenia China Suárez, al futbolista Mauro Icardi y su esposa, la modelo y bailarina argentina Wanda Nara, se ha intensificado en las últimas horas.

Ante las acusaciones de “romper familias” que le habían llegado a Eugenia, se defendió argumentando que no fue ella quien había comenzado con esto y señaló que todo el “peso” de esta carga mediática se lo estaba llevando ella, y no “el hombre que fue irracional”.

Fue en la misma plataforma que la actriz de El hilo rojo se decidió a publicar una carta para sus más de 5,4 millones de seguidores. En el escrito, acusó que ella no fue quien comenzó con la historia y advirtió que se trata de historias “manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, apuntó.

Agregó que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, añadiendo que siente “en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

La respuesta de Wanda Nara

Ante estas declaraciones, la esposa de Icardi -jugador del Paris Saint-Germain- no tardó en responder a través de su cuenta de Instagram también que “De mi familia me encargo yo. De las pu… la vida misma”.

En dicha publicación, Wanda Nara compartió una serie de fotos donde aparece con su esposo y que destacó “Fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas”.