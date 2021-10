La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, ocasión en la que Benni recordó el día en que perdió nada menos que 10 mil dólares, es decir, unos 8 millones 157 mil pesos chilenos.

En un distendido episodio del programa, en el que además participaron como invitados Iván Arenas, Paty Cofré, Ernesto Belloni y Daniela “Chiqui” Aguayo, el comediante italiano tomó la palabra cuando Jean-Philippe Cretton preguntó respecto a quienes habían tenido un “día muy negro”.

“Yo llegué a trabajar en Arabia Saudita, en el desierto del Sahara, cuando nadie quería ir porque era un desastre: 60 grados de día de calor y diez grados bajo cero de noche”, comenzó señalando.

Durante ese periodo, el empresario tomó la decisión de comprarse un automóvil para poder recorrer y conocer en sus días libres. Para esto, logró ahorrar 10 mil dólares. Sin embargo, sus planes no resultaron cómo esperaba.

“Parto con una camioneta que me habían prestado en la empresa pero diez kilómetros antes de llegar a la ciudad me estaciono a la derecha”, continuó relatando.

“Estacioné la camioneta en la vereda pero bien adentro, porque era todo desierto y había espacio infinito”, añadió. Fue así como mientras el actor orinaba contemplando el paisaje desértico, escuchó un fuerte ruido.

“Y mientras me estaba subiendo el cierre, escucho un ruido tremendo, una bomba atómica. Era un hueón que venía en un camioncito con 300 gallinas y que chocó mi camioneta”, contó.

“Las gallinas salieron volando, el hueón se bajó emputecido, había que agarrar las gallinas porque sino las perdía todas”, agregó.

De pronto -recordó Benni-, pasó por el lugar un policía en motocicleta, quien al ver que habían chocado decidió llevar a ambos conductores a una comisaría.

“Llegamos y vamos donde el juez, quien escucha cada una de las versiones. De pronto dice ‘ok, la culpa es tuya italiano, porque este país es nuestro. Si tú no hubieras estado acá, si no estaba tu camioneta, él no te chocaba así que tienes que pagar todos los daños que son cinco mil dólares"”, señaló el intérprete de Enchufa.

Tras pagar el monto, debió pagar otros mil 500 dólares en un taller para que arreglaran la camioneta que le habían prestado desde la empresa en la que trabajaba. “La tenían en una semana”, sostuvo.

No obstante su mala suerte no terminó aquí, ya que más tarde, ese mismo día, visitó en la cárcel a un amigo italiano que había sido encarcelado por dos años por beber alcohol, algo que está prohibido en el país árabe.

“Voy a visitarlo y me empieza a pedir dos mil dólares para pagar un abogado, dinero que me iba a devolver cuando pudiera conseguir un trabajo en libertad. Me fui al hotel y mientras dormía, la policía llegó a tocar mi puerta”, continuó relatando.

“El hueón tomó los dos mil dólares, coimeó a todos los hueones que estaban ahí dentro de la cárcel y no lo encontraron nunca más“, señaló, razón por la cual lo acusaron de ser cómplice.

Fue así como los funcionarios policiales le dijeron que si no les pagaba una coima de mil dólares se iría preso, razón por la cual Benni optó por entregar el dinero y así evitar mayores problemas.

Finalmente, queriendo olvidar todo lo sucedido, le pagó por adelantado a un taxi para que lo sacara de la ciudad. No obstante, el conductor lo estafó. “Pagué y quedé arruinado. De 10 mil dólares quedé sin ni un peso“, cerró el italiano, desatando las risas de los demás invitados.