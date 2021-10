La tarde de este jueves, el médico Rafael Araos, asesor del Ministerio de Salud (Minsal) en medio de la pandemia, protagonizó un divertido chascarro mientras entregaba datos en vivo acerca de la vacunación con dosis de refuerzo en Chile.

El ministro Enrique Paris lo presentó comunicando que el especialista daría información sobre el primer estudio a nivel mundial sobre el uso de tercera dosis con vacunas de virus inactivado.

Tras ello apareció Araos, que partió detallando la razón por la cual el Ejecutivo decidió abrir un nuevo capítulo en el proceso: la disminución de la inmunización con el paso del tiempo, sobre todo en aquellos pacientes que completaron su esquema entre febrero y abril de 2021.

A los segundos se escuchó un sonido tierno, como un pequeño niño que se acercó al médico. Eso lo distrajo y captó su atención.

Acto seguido, Araos silenció su micrófono, atendió la situación y volvió a incorporarse a la transmisión.

“Bueno. Esos son los efectos de la pandemia y estar trabajando en casa”, señaló el especialista, sonriendo tras un momento que no pasó desapercibido en redes sociales.

BBC

Situaciones como estas no solo le han ocurrido al doctor Araos.

En 2017, tal vez la más famosa de todas, el profesor Robert Kelly concedió una a la BBC para comentar la situación política de Corea del Sur.

Si no se acuerda qué pasó: el académico hablaba de manera seria en su oficina rodeado de libros hasta que sus hijas entraron, una de ellas se sentó en lo que finalmente era no era una mesa ni un escritorio si no una cama.

Todo culminó cuando su esposa casi que vuela para retirar a ambas pequeñas. Hasta hoy, las imágenes acumulan decenas de millones de visitas en distintos portales.