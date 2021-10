Mon Laferte adelantó el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, el segundo publicado en lo que va de año.

Se trata de ““1940 Carmen”, disco sucesor de “Seis”, que debutará en plataformas digitales el próximo 29 de octubre.

En redes sociales, la chilena relató la historia detrás de su apuesta artística. “En marzo llegué a Los Ángeles con la ilusión de quedar embarazada (llevábamos un año intentándolo con mi compañero). Rentamos un Airbnb y empezamos el tratamiento”, recordó la nominada al Grammy Latino 2021.

“Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad”.

“Escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre). Esta es la portada, es una foto que me tomé en el espejo, digamos portada selfie jeje”, agregó, mostrando la carátula del álbum.

Luego, compartió sus sentimientos frente a “1940 Carmen”. “Amo este álbum, amo hacer las cosas como las hacía cuando aún era una artista independiente, se siente tan linda la libertad. espero disfruten este disco, lo hice con toda mi alma”, finalizó.

Cane recordar que el pasado 8 de abril Laferte presentó “Seis”, un álbum inspirado en la mítica cantante mexicana Chavela Vargas.