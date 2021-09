Esta mañana los canales de televisión abierta se unieron en una transmisión para lanzar la campaña 2021 de la Teletón, la cual se realizará el próximo 3 y 4 de diciembre.

En este contexto, el gran invitado que tuvo la jornada fue el nadador paralímpico Alberto Abarza, ganador de una medalla de oro y dos de plata en los Juegos de Tokio 2021.

Acompañado por parte de su familia, Abarza habló de lo importante que fue esta institución en su proceso de rehabilitación, lo que además le permitió llevar una vida ligada al deporte.

“Siento que esta es mi casa, cada vez que vengo me llenan de toda esa emoción, de todo ese amor, me recargo de energía para seguir adelante”, sostuvo.

“Todos estos logros y estas medallas son gracias a Teletón y a todos los chilenos que me han ayudado”, agregó.

Sobre el final, el deportistas paralímpico también destacó el rol que la Teletón tuvo con su familia.

“Les agradezco porque no solo me rehabilitaron a mí, sino que a mi familia. Me entregaron las herramientas para ser un buen papá, un buen trabajador, un buen deportista”, concluyó.

Hay que señalar que la cruzada televisiva retomará su normalidad durante este año, luego que en 2020 se realizara un show acotado debido a la pandemia.

La meta fijada para este año se sitúa en 34.703.593.204 pesos chilenos.