La protagonista del extinto docureality Perla, tan real como tú (Canal 13), Perla Ilich, reveló este miércoles que deberá someterse a una intervención quirúrgica luego que le detectaran un nódulo en las cuerdas vocales.

La información llegó a través de un Live en su cuenta de Instagram. Horas antes, en una publicación

Más tarde, advirtió, mientras sentía molestias en su garganta, acudió a otro profesional de salud y le indicaron que tendría hipotiroidismo y terminó por consultar a una endocrinóloga.

“La endocrinóloga me dijo ‘tú puedes tener la tiroide gigante, pero no tienes por qué tener la molestia al tragar ni al hablar’, porque se me iba mucho la voz”, agregó.

“Me dijo ‘no, yo pienso que eso puede ser porque quizá puedes tener un nódulo, pólipo, en las cuerdas vocales"”, continuó, para luego asistir a un especialista otorrinolaringólogo, quien le terminó por diagnosticar un nódulo o pólipo en las cuerdas.

¿Qué son las afecciones? El sitio especializado Medline Plus detalla que el hipotiroidismo es una afección en la que “la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea”. Un nódulo o pólipo, según la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, son crecimientos benignos con apariencia de callos, inflamación o protuberancia según el caso, que aparecen por el abuso o mal uso de la voz.

“Entonces, me dijo que me tenía que operar“, puntualizó, argumentando que la afección crece y eso le afecta en su voz. “No es nada del otro mundo”, dijo para tranquilizar a sus casi 600 mil seguidores.

Ilich, madre de tres menores, se operará en octubre. Para financiar la cirugía está rifando un Citroen Nemo de 2015, con números a 15 mil pesos. Son, en total, 350 números.

Mira su Live a continuación: