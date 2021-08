El pasado fin de semana la modelo y actriz Simone Mardones fue blanco de duras de críticas tras realizar una polémica acción en redes sociales, donde abiertamente se burló de una persona con sobrepeso que vio en la calle.

Todo partió cuando Mardones, de 29 años, publicó una historia en Instagram, en la cual se veía a un hombre recostado sobre la banca de una plaza.

“Ese hombre sabe de guata…Parece de 9 meses con mellizos”, expuso la artista, que ha participado en reality shows y teleseries nacionales.

No obstante, una persona que arremetió en contra de Mardones fue nada menos que Antonia Larraín, modelo y activista que generalmente habla sobre temas de Body Positive en redes sociales.

“No tengo palabras para expresar mi rabia en este momento. Simone Mardones, influencer con 120.000 seguidores… grabando a una persona gorda y burlándose de ella en redes sociales. Y yo que pensaba que íbamos avanzando”, indicó en Twitter.

Posteriormente las críticas siguieron en Instagram: “¿Grabar a una persona para burlarte? ¿Subirlo a redes? ¿Es broma? ¿No sabes que hay personas que no se atreven a salir a la calle porque les da miedo enfrentarse a comentarios como los tuyos?”.

“¿No conoces personas aunque hayan 30 grados están tapadas hasta el cuello para tratar de esconderse de miradas como la tuya? ¿Quién crees que eres para hablar de cuerpos ajenos? ¿Te das cuenta de tu gordofobia? ¿Te sientes orgullosa de ella? ¿O al menos te avergüenzas un poco de este odio que se te escapa por los poros?”, agregó.

Disculpas de Mardones

Luego de ser aludida, Simone pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram, asegurando que había conversado el tema con Larraín.

“Con respecto a mi video que fue tildado de ‘gordofobia’. Quiero pedir perdón a las personas que se sintieron mal por eso. No fue con ninguna intención. Me equivoqué. Gracias Antonia Larraín por conversar conmigo y enseñarme”, sostuvo.

Sin embargo horas después la activista indicó, también en redes, que la situación no había sido como lo planteó la exintegrante de Amango.

“Primero vino a pedirme que bajara la historia pidiendo disculpas, y como no la borré, me dijo que yo era violenta y agresiva. En fin, la hipotenusa”, señaló.

“(Estoy) agotada de ver contenido así todos los días. De cuentas grandes, chicas, de memes, etc. Me da lo mismo el tipo. Es un asco, me tienen cansada”, concluyó.