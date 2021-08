Cuatro invitados estuvieron en un nuevo programa de La Divina Comida. Se trata de Francini Amaral, Angélica Castro, Mario Desbordes y Pablo Brunetti.

Precisamente el actor argentino contó una de las anécdotas más llamativas de la noche, al revelar detalles de su desconocida amistad que tuvo con Marcelo Bielsa, mientras el técnico estuvo en Chile.

En su testimonio, enviado en un adelanto de Chilevisión, Brunetti sostuvo que todo inició cuando Bielsa compró entradas para una obra de teatro que él iba a estrenar en Chile durante ese año.

“Yo estaba haciendo ‘La gata sobre el zinc caliente’, que es la obra por la que vine acá. Llegó y digo cuántas entradas hay vendidas”, indicó.

En ese momento desde la producción le indicaron que sólo seis personas habían comprado boletos, aunque le agregaron un detalle no menor: “Pero sacó entradas Marcelo Bielsa”.

Lo cierto es que el técnico se quedó a ver la obra y luego tuvo una breve conversación con Brunetti.

“Y se quedó. Nos pusimos a conversar y me dijo: ‘¿Te gusta el fútbol?, Ok, el miércoles, mañana llámame y te dejo dos entradas para ver Brasil v/s Chile. Y de ahí ‘culo y calzón’, como decimos nosotros”, sostuvo.

Sin ir más lejos, en la oportunidad el artista relató la mayor locura que realizó junto al entrenador en Santiago, hace más de 10 años.

“Hicimos 200 metros marcha a atrás a todo lo que da en su auto que lo manejaba yo, porque nos habíamos equivocado de cruce”, concluyó entre risas.

El estreno del capítulo será este sábado desde las 22:30 horas.