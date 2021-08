Rodrigo Sepúlveda es uno de los rostros más importantes de Mega por estos días, por lo mismo suele tomarse algunas “licencias” al aire.

La última de ellas no sólo llamó la atención del público, sino que también sacó risas en los televidentes.

Y es que durante la emisión de Meganoticias Alerta de este domingo, el animador llamó nada más ni nada menos que a su esposa en plena transmisión.

¿Carrete?

El momento se dio cuando la periodista Javiera Stuardo despachaba sobre la apertura de discotecas en Rancagua y Punta Arenas. Fiel en su estilo, el conductor comenzó a bromear con ella, quien replicó cuestionando cuándo fue la última vez que había salido a una disco.

“Ayer, ayer fui. Mentira”, bromeó Sepúlveda. “Déjame que voy a llamar a mi señora. déjame llamar a la Paula (Zaror) en vivo, para preguntar, para no embarrarla”, aseguró.

Tras algunos segundos, su pareja respondió el teléfono. “Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? Prende el televisor para que sepas que estoy trabajando”, advirtió Sepu.

“Estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteca? ¿tú te acuerdas?”, preguntó.

Paula, en tanto, no tuvo la respuesta. “No me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años”, dijo.

Según consignó el portal Página 7, la pareja coincidió en que la última vez que salieron a bailar, fue a un matrimonio antes de la pandemia.

“No te molesto más Un abrazo grande. Te lo cedo”, cerró.

El amor de su vida

Sepúlveda y Zaror llevan más de dos décadas de matrimonio y tienen dos hijas en común.

“Es la mujer de mi vida, de la cual me enamoré”, aseguró en el programa online de Martín Cárcamo, Almorzando con el rubio. “Yo me casé en 1999, entonces ya es toda una vida. Y feliz de la vida, no me arrepiento y estoy feliz”, agregó.

“Nos reímos muchos, disfrutamos. Si tú me preguntas ‘Sepu, ¿te casarías de nuevo con la misma mujer y harías lo mismo con la misma mujer?’. Yo te diría que sí y lo firmo altiro. Y yo estoy seguro sin escucharla que la Paula también diría lo mismo“.

“Ha sido maravilloso, es mi compañera, es mi partner. Imagínate que todas las decisiones laborales mías se las pregunto a ella. Y a mis hijas también”, reconoció.

“Para mí ha sido un matrimonio maravilloso, cada vez que me preguntan si estoy a favor o en contra del matrimonio, absolutamente a favor si es que encuentras a las persona que tú quieres”, cerró.