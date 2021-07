La modelo cubana radicada en Chile, Lisandra Silva (34), se refirió en las últimas horas a las protestas que ocurren en su país contra el gobierno local. “Mi pueblo está en las calles”, advirtió.

La oriunda de La Habana utilizó sus Historias de Instagram para avalar el movimiento social y realizar comentarios contra el presidente del país, Miguel Díaz Canel.

“Mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión. ¡Eso no es nuevo! Está pasando hace más de 60 años”, comenzó.

Agregó que “ahora se sabe, ahora está alzando su voz, ahora mi pueblo está en las calles. Ahora, con el internet, se está haciendo viral”.

Más tarde señaló que los manifestantes “no tienen armas, no tienen ni palos ni piedras. No tienen ni carteles, ¡porque no hay papel coño! (sic)”. “¡Pero tienen voz!”, sentenció ante sus caso 2 millones de seguidores.

Aprovechó, además, de criticar al mandatario señalando que en su país no lo quieren. “¡El poder está en la gente! Un líder sin pueblo que lo siga no es nadie“, apuntó.

Cuba en crisis

Según reportó la agencia de noticias EFE, las protestas comenzaron en diferentes localidades del país caribeño, como San Antonio de Los Baños, Güira de Melena y Alquízar en la provincia occidental de Artemisa y Palma Soriano en Santiago de Cuba.

Este domingo, en tanto, llegaron a La Habana al grito de “libertad” en manifestaciones pacíficas, que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del Gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos.

Díaz-Canel, en medio de la crisis, instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el “combate”, como respuesta a las protestas pacíficas.

“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios“, expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial.

“No vamos a permitir que nadie defienda un plan anexionista”, sentenció el gobernante, al reiterar que tampoco “entregaremos la soberanía, ni la libertad” y para ello “estamos dispuestos a dar la vida”.