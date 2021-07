La modelo brasileña Michelle Carvalho realizó un desesperado desahogo en redes sociales, acusando entre lágrimas a una “familia chilena” que le habría hecho “la vida imposible”, lo que incluso la llevó a pensar en quitarse la vida.

“Creo que ya llegó el tiempo. Ya he aguantado mucho, son siete meses consecutivos”, comenzó en sus stories de Instagram. “Yo no entiendo el placer que una familia tiene, de querer hacer la vida de una mujer imposible”, sentenció sin entregar mayores detalles de su denuncia.

“Saben que yo no tengo familia aquí en Chile, que estoy sola. Soy independiente, tengo unos cuantos amigos acá, pero estoy sola, no tengo a mi familia”, añadió, agregando que habían querido “destrozarla” físicamente y mentalmente y que incluso la sometieron a “tortura sicológica”.

“Nunca pensé en este nivel y que a estas alturas de mi vida que tendría que hacer esto, y exponerme de tal manera… Encuentro humillante, vergonzoso tener que venir a exponer esto acá, pero ya no doy más”, sentenció.

“Todo ese tiempo me trataron de loca, de desquiciada, que estaba mal, que soy una mala persona, y no lo soy. No lo soy y nunca fui”, dijo.

“Y me quieren hacer creer que soy mala y no lo soy. Solo traté de ser honesta, de hablar y dialogar, pero con esa familia no se puede dialogar, a ellos les encanta la agresión física”, acusó, nuevamente sin entregar detalles de sus palabras.

“Ayer llegué al borde del colapso, hasta pensé, por Dios, en quitarme mi propia vida, porque me hacían creer que yo era el problema”, reconoció. “Creía que si yo no estaba, yo ya no iba a ser más el problema. Los problemas iban a terminar porque supuestamente yo era el problema de la situación”, continuó.

“Miren el nivel, y ahí dije ‘no, estoy mal, tengo que ir a una sicóloga para entender a esa gente’”, explicó.

Hasta el momento la modelo no se ha referido al tema ni explicado a quienes se estaba refiriendo.