El inesperado invitado que visitó el viernes pasado el matinal Buenos días a todos, finalmente sí tenía familia.

Recordemos que durante los primeros minutos del espacio un desconocido perrito ingresó al set en plena transmisión, conquistando de inmediato a los animadores, María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez.

De hecho, ambos manifestaron la intensión de que el animalito fuera adoptado por el equipo, e incluso Godoy se ofreció a llevarlo a su casa ese día, a la espera de que alguien lo reclamara… y así fue.

Kovu

La verdadera familia del perro se contactó con la animadora el sábado. Resulta que Kovu, el nombre real del animal, se había extraviado el martes pasado desde la comuna de San Joaquín. Caminó 8 kilómetros hasta llegar a Bellavista, donde se encuentra TVN.

La dueña de Kovu es una joven de 15 años llamada Clara López, quien lo adoptó en marzo pasado, tras un viaje familiar a Quinteros.

“Estaba con mi familia en una playa de Quinteros, Kovu se me acercó y no le quise hacer cariño porque pensé que me iba a seguir y no podía tenerlo. De todas formas me siguió e incluso entraba a la casa donde estábamos alojándonos”, explicó la adolescente a Las Últimas Noticias.

Según Clara, Kovu tiene alrededor de dos años y se adaptó bien a su nuevo hogar y nuevos amigos, pues la familia ya tenía dos perros.

El sábado, luego que la imagen de la mascota se viralizara tras su visita al matinal, la familia identificó al can y se comunicaron con María Luisa, quien ya lo había bañado y llevado al veterinario.

El domingo la animadora y sus tres hijas fueron a dejar a Kovu a su hogar. “Pensaba que era un quiltro sin dueño y cuando lo traje les dije a mis hijas que teníamos un perro nuevo, pero que podía aparecer su amo. Y pasó”, agregó la conductora.