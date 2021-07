Un inesperado invitado recibió este viernes el matinal Buenos días a todos. Durante los primeros minutos del programa un desconocido perrito ingresó al set en plena transmisión.

Los animadores María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez se encontraba comentando las noticias contingentes de la jornada, cuando vieron al animalito circulando por el lugar.

“Es nuestra nueva adquisición”, bromeó Ramírez. “Llegó solito, no sabemos de dónde llegó”, explicó también, mientras Godoy se acercaba a saludar a este curioso invitado.

“¡Ay pero qué lindo! Se ve jovencito. Es macho”, comentó también María Luisa, quien no pudo resistirse a hacerle cariño.

“Yo creo que tiene que quedarse ¡En una casa chilena tiene que haber su perro!”, exclamó Gonzalo.

“Le vamos a poner nombre”, sentenció el conductor, mientras su compañera pidió ayuda a los televidentes para escoger una opción creativa, entre las que destacaron Vacuna y Delta.

Pero el tema no quedó ahí, porque la conductora incluso se ofreció a cuidarlo en su propia casa. “Para que no esté solito en la noche, yo me lo puedo llevar a mi casa a dormir y traerlo en las mañanas ¿Les parece?”, dijo. “Mi rayo (su perro) lo aceptaría feliz, yo creo”, añadió.

Hasta el cierre de esta nota, nadie había reclamado a la mascota, que al parecer ya encontró un nuevo hogar.

Recordemos que tanto María Luisa como Gonzalo son amantes de los animales. De hecho, en abril, Ramírez sufrió la muerte de su perrito Blanco, una mascota que lo acompañó por 12 años y que fue un regalo del fallecido animador Felipe Camiroaga.

“Llegaste al final de tu viaje. Gracias por acompañarnos 12 años. Sé que seguirás cuidándonos. Ahora en algún lugar. Ahí. Donde nos esperan los que amamos y han partido”, escribió en esa oportunidad.

Mira aquí algunas imágenes del nuevo miembro del BDAT