El exparticipante del reality ¿Volverías con tu ex? (Mega), Pascual Fernández, despidió a su fallecido perrito Guero con un emotivo video en que salen a pasear junto a su otra mascota.

Recordemos que el animal murió el 31 de mayo pasado, en momentos en que el también modelo publicó sinceros registros llorando, frente a sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram.

“No me pude despedir. Es duro no despedirte de tu hijo cuando se va. Dios mío, no saben cómo me siento (…) es una locura, no me lo creo. Estoy como un poco en shock (…) Él cumplía años el día 9 y yo cumplía el día 15. Íbamos a cumplir años juntos y no he podido despedirme de él. Era mi vida, mi alma. Lo que más amaba en mi vida”, dijo en ese minuto.

El último paseo de Guero

A través de la misma red social, Fernández publicó imágenes en las que sale pasear junto a su otra mascota, mientras transporta a Guero en su urna.

Según se ve en el video, el hombre trasladó los restos de su mascota en su mochila.

“Esta es la urna donde Guero descansa en forma física pero su espíritu sigue más unido a mí que nunca”, reflexionó.

Sostuvo luego que “creía importante dar un paseo los tres juntos como lo hacíamos siempre. Fue muy extraño, pero me sentí muy bien porque fue como si realmente me pudiera despedir de mi niño como se merece… aunque sé que haré más paseos de esta manera simbólica, que me calma el corazón”.

“No es posible superarlo, sólo aceptarlo”

Cuando comunicó la muerte de Guero, Fernández había dicho que él era su “hijo”, “mejor amigo”, “confidente” y “paño de lágrimas”. Ahora, con este último paseo, insistió.

“Me preguntáis cómo hago para superar este dolor… ya os adelanto que no es posible superarlo, sólo aceptarlo… y sentirlo en las señales que el Universo me manda a través de él”, agregó.

Reflexionó en que “al fin y al cabo sin la muerte no habría vida… sin el miedo de morir no apreciaríamos lo hermoso de vivir“.

Adelantó que cuando esté preparado, hará crecer su familia “perruna”. Por ahora, señaló, “sólo agradezco que estuvieras a mi lado y fueras mi mejor amigo, el hijo que nunca tuve, la novía que me comprendía con solo mirarme y el lugar donde podía volver en mis noches de llantos”.

