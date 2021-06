“Era mi vida, mi alma”. Con esas palabras y un desolador llanto, el español y exparticipante del reality ¿Volverías con tu ex? (Mega), Pascual Fernández, despidió a su mascota Guero que falleció en las últimas horas.

El perrito, según contó en sus Historias de Instagram, murió de un infarto en una clínica veterinaria.

“Tengo que daros una noticia muy mala”, comenzó diciendo entre lágrimas. “El Guero se ha muerto. El Guero ya no está conmigo. Ya no va a estar más y no sé qué hacer. Era mi hijo”, contó.

“Él estaba bien. Le hicieron una eco y estaba bien. No me pude despedir. Es duro no despedirte de tu hijo cuando se va. Dios mío, no saben cómo me siento”, agregó en otro video.

Continuó manifestando que “es una locura, no me lo creo. Estoy como un poco en shock (…) Él cumplía años el día 9 y yo cumplía el día 15. Íbamos a cumplir años juntos y no he podido despedirme de él. Era mi vida, mi alma. Lo que más amaba en mi vida“.

En una publicación en la que compartió 10 imágenes, el español sostuvo que “siempre temí este momento y por más que me mentalicé para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida (…) te vas y me dejas con el alma rota y el cielo lo sabe por eso llora conmigo”.

“Fuiste mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas… lo fuiste todo para mí… Me siento orgulloso del hijo que tuve, esperame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos”, añadiendo que su vida “acaba de terminar en cierto modo”.

“Solo quiero darte las gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero, por estar a mi lado siempre, ya sabes que me salvaste muchas veces la vida solo con tu mirada… espero que pronto pase este dolor que tengo y no me deja respirar”, cerró.

Mira y escucha sus declaraciones a continuación: