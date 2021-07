La cantante nacional Palmenia Pizarro estuvo invitada en el nuevo capítulo del programa Sin Parche, en el cual analizó parte de su vida ligada al mundo de la música y las polémicas por las que pasó años atrás.

Uno de los momentos más complejos del programa fue cuando el animador, Santiago Pavlovic, le consultó a la intérprete respecto a malos tratos tuvo en la década de los 80, cuando, a raíz de un incidente en uno de sus conciertos, se le denominó como ‘yeta’ (persona portadora de mala suerte).

En este sentido, Pizarro sostuvo que: “Todos los artistas se alejaron de mí, dejaron de hablarme, de acercarse a mí”.

No obstante, la polémica afloró cuando la creadora de Cariño Malo indicó que Mario Kreutzberger, que en ese entonces conducía Sábado Gigante, también hizo alusión a esto en reiteradas ocasiones.

“Él también se agarró de eso, porque él es muy supersticioso. Esas personas sí que hacen daño, además porque él hacía gestos y como era Don Francisco, un hombre que estaba haciendo cosas muy importantes en Chile, todos los artistas querían estar con él y para eso había que dejar de lado a Palmenia. Me hicieron el vacío”, sostuvo.

Asimismo, la artista también sostuvo que incluso habría recibido malos tratos y bromas de mal gusto de parte del animador, lo que marcó un alejamiento de la televisión.

“Fue el que más me lastimó, lo hizo siempre. No me pidió nunca disculpas, no se ha acercado nunca a mí y no me ha invitado a la Teletón, pero ya no quiero que lo haga, ya pasó. Dios lo perdone no más”, contó.

Por último, en el espacio Palmenia sostuvo que estuvo internada seis meses en una clínica, e incluso quizo atentar contra su vida.



“Me quise morir con todo lo que me habían hecho. Yo me quería morir, esa es mi historia verdadera, la verdad de mi vida, que no la quería contar de nuevo porque me hace daño”, concluyó.