Lisandra Silva nuevamente se encuentra en la polémica con su nuevo emprendimiento Lisbylis. Esta vez, la influencer está siendo acusada de utilizar la imagen de una marca extranjera sin su autorización.

La controversia comenzó cuando la modelo cubana publicó en el Instagram de su negocio, que ofrece una fragancia de edición limitada y velas ecofriendly, una imagen de dos velas con el rostro de la escultura de El David a punto de besarse.

La publicación fue lanzada hace algunos días para conmemorar el Mes del Orgullo LGBTQ+. “Dos David son mejor que uno”, agregó en el post, según consignó Página 7.

El problema fue que la cuenta dueña de la imagen encaró al emprendimiento de Silva, por utilizar su trabajo sin permiso.

Cataleya Creations es el nombre de la marca online con una tienda en Ámsterdam, y que también ofrece velas y otros productos veganos, cruelty free y hechos a mano.

“LISBYLIS, por favor pídeme permiso o etiqueta mi trabajo si quieres usarlo”, sentenció en sus stories de Instagram la creadora del negocio, Carla H., una joven de 26 años oriunda de Luxemburgo.



“Ya la eliminé, saludos”, respondieron desde el perfil del emprendimiento de Silva. Carla, en tanto, compartió un pantallazo del escueto mensaje.

“Ni siquiera ofreció disculpas, pero bueno… las fotos fueron eliminadas”, destacó.

La polémica foto había sido publicada por Cataleya Creations el 17 de mayo, por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Las otras polémicas

Esta no es la primera controversia de Lisandra y su negocio. Cuando se lanzó su fragancia debió defenderse debido al alto precio de su producto, que bordeaba los 80 mil pesos.

En conversación con Biobiochile, la modelo explicó que “el perfume tiene un valor de $79,990 porque el costo de producción es elevado. Como pyme no tengo la posibilidad de crear millones de perfumes como los malls, nuestra producción es limitada y las materias primas todas vienen de Francia es un producto creado en chile”.

Además, la modelo cubana especificó también que la caja y el ensamble de la botella es todo hecho a mano. “Usamos productos que no hayan sido testeados en animales, es un perfume vegano y las cajas de envío son reciclables. Todo eso alza el valor de costo del perfume”.

Posteriormente, tuvo nuevamente que responder a los cuestionamientos de redes sociales, donde usuarios afirmaron que sus velas decorativas inspiradas en los dioses del Olimpo que ofrece, eran traídas a través del sitio web AliExpress, donde tendrían un valor mucho menor.

“Quiero que sepan que esto es un emprendimiento mío, personal. Yo aprendí a hacer las velas durante la pandemia. Estaba embarazada, tenía mucho tiempo libre la verdad y a todos nos ha afectado estar casi dos años parados, encerrados, sin trabajo”, dijo en una serie de videos subidos a sus Historias en Instagram.

“Así que decidí reinventarme y hacer estas velas, son de muy buena calidad y las hago yo con estas manitos”, añadió.

“Yo hago el empaquetado y yo las envío. muchas veces he ido a sus casas a dejárselas. Quiero aclarar esto porque he escuchado por ahí que vendo velas de AliExpress y no es absolutamente cierto, las hago yo”, enfatizó.

“Compro los mejores materiales de los mejores suppliers (proveedores). Las velas las compro en Reino Unido, los aromas los compro en Estados Unidos, las mechas son de algodón sustentables, el empaquetado, las cajas, son de pymes chilenas. Las hago con mucha dedicación, ocupo muchísimo tiempo”, concluyó.