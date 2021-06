Lisandra Silva utilizó sus redes sociales para defender su producto “Velas del Olimpo”, el cual vende en el mismo sitio en el que además comercializa su perfume.

Esto, luego que algunos usuarios afirmaran que sus velas decorativas inspiradas en los dioses del Olimpo eran traídas a través del sitio web AliExpress, lo que la modelo desmintió categóricamente.

“Quiero que sepan que esto es un emprendimiento mío, personal. Yo aprendí a hacer las velas durante la pandemia. Estaba embarazada, tenía mucho tiempo libre la verdad y a todos nos ha afectado estar casi dos años parados, encerrados, sin trabajo”, comenzó señalando en una serie de videos subidos a sus Historias en Instagram.

“Así que decidí reinventarme y hacer estas velas, son de muy buena calidad y las hago yo con estas manitos”, añadió.

“Yo hago el empaquetado y yo las envío. muchas veces he ido a sus casas a dejárselas. Quiero aclarar esto porque he escuchado por ahí que vendo velas de AliExpress y no es absolutamente cierto, las hago yo”, enfatizó.

“Compro los mejores materiales de los mejores suppliers (proveedores). Las velas las compro en Reino Unido, los aromas los compro en Estados Unidos, las mechas son de algodón sustentables, el empaquetado, las cajas, son de pymes chilenas. Las hago con mucha dedicación, ocupo muchísimo tiempo”, concluyó.

Recordemos que en abril pasado Lisandra lanzó su perfume, producto que generó ciertas críticas por su elevado costo; el frasco de 50 ml cuesta casi 80 mil pesos chilenos.

En aquella oportunidad la pareja del bailarín chileno Raúl Peralta (Power Peralta) señaló a BioBioChile que “el perfume tiene un valor de $79.990 porque el costo de producción es elevado”.

“Como pyme no tengo la posibilidad de crear millones de perfumes como los malls, nuestra producción es limitada y las materias primas todas vienen de Francia, es un producto creado en Chile”, remarcó.

A su vez, la modelo cubana especificó también que la caja y el ensamble de la botella es todo hecho a mano.

“Usamos productos que no hayan sido testeados en animales, es un perfume vegano y las cajas de envío son reciclables. Todo eso alza el valor de costo del perfume”, puntualizó.