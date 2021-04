La modelo Lisandra Silva lanzó su perfume durante el mes de abril, producto que se llenó de comentarios y críticas por su elevado costo.

La pareja del bailarín chileno Raúl Peralta (Power Peralta), recibió varios dichos negativos por parte de sus fanáticos, debido a que el frasco de 50 ml cuesta casi 80 mil pesos chilenos.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en manifestar molestia y encontrar demasiado “caro” el producto, comparándolo con el precio del perfume de Cecilia Bolocco.

Ni la Bolocco se atreve a vender su perfume a 80 lucas como la Lisandra Silva. Ma media perso de la wna #DeTuaTuceciliabolocco — Wna Rota (@WnaRota) April 30, 2021

80 lucas en un perfume de Lisandra Silva??? Es BOTAR plata linda 🤮🤮🤮 — María José Peña (@mjpenamartinez) April 26, 2021

Según la descripción del producto que en la página web de Lisbylis, la nueva fragancia de edición limitada creada “es un aroma fresco, floral con notas frutales y amaderadas”, además de ser ecofriendly.

En conversación con Biobiochile, la modelo explicó que “el perfume tiene un valor de $79,990 porque el costo de producción es elevado. Como pyme no tengo la posibilidad de crear millones de perfumes como los malls, nuestra producción es limitada y las materias primas todas vienen de Francia es un producto creado en chile”.

Además, la modelo cubana especificó también que la caja y el ensamble de la botella es todo hecho a mano. “Usamos productos que no hayan sido testeados en animales, es un perfume vegano y las cajas de envío son reciclables. Todo eso alza el valor de costo del perfume”.

Parte de la campaña es promover un producto limpio y que no genere daños al medioambiente. “Para mi el planeta es muy importante y sé el impacto que tiene las fábricas en el medio ambiente, fue por eso que decidí devolverle la mano al planeta de alguna forma. Yo me enamore del sur de chile y me inspire en los bosques nativos para realizar el aroma de Lisbylis así que decidí tomar acción para plantar árboles nativos y repoblar y restaurar sus bosques”, señaló Lisandra.

En cuanto a su distribución, el perfume actualmente se vende a través de su sitio web y en palabras de la misma modelo, pronto abrirán una tienda física que incluirá otro tipo de productos que anunciará próximamente.