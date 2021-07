La escritora Camila Gutiérrez, autora de los libros Joven & Alocada y No te ama, debutó en Only Fans hace algunos meses y ahora entregó algunos detalles sobre la plataforma y sus beneficios. Si no tuviera, dijo, “me tendría que cambiar de casa altiro”.

La plataforma permite que usuarios de distintas latitudes del mundo publiquen cualquier tipo de contenido, incluso erótico y sexualmente explícito, y cobra una cantidad definida de dinero a quienes quieran acceder a él.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gutiérrez contó que su cuenta fue habilitada en mayo pasado y que, al menos a ella, le ha servido tener cerca de 100 mil seguidores en Instagram para tener un público de base.

“La razón más obvia es la plata y la otra es menos racional: siento que quería romper la vida de la monotonía de la vida pandémica haciendo algo muy ajeno a mí“, dijo.

Y aunque no se refirió a las cifras que ha obtenido en la plataforma, afirmó que luego de un quiebre con su expareja, “si no tuviera Only Fans, me tendría que cambiar de casa altiro“.

“Con esto me tengo que preocupar sólo de mi corazón roto y no de un problema práctico”, agregó.

Para ella, dijo, la plataforma “te hace sentir en un espacio seguro que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener“.

En su cuenta, en la que acumula más de 6.800 ‘me gusta’, Gutiérrez se identifica como Estimada Vecina y cobra casi 11 dólares por un mes de suscripción (poco más de 8 mil pesos chilenos) por sus contenidos de tipo erótico.

No es la única

Only Fans ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos meses. De hecho, meses atrás se viralizó el caso de Milagros Juárez, una de las candidatas de las elecciones parlamentarias del Congreso peruano que se declaraba abiertamente otaku y que tenía una cuenta en la plataforma.

Según informó Tarreo, la candidata llevó su mensaje a todos los medios y plataformas posibles, desde TikTok, Facebook, Instagram y Twitter hasta Only Fans, donde Milagros publica sus propuestas políticas así como fotografías de ella relacionadas al animé.

El video propagandístico de Milagros se ha convertido en un autentico viral, donde vestida como Asuka Langley interpreta “A Cruel Angel’s Thesis”, el famoso opening de “Neon Genesis Evangelion”.

Revisa la secuencia, aquí: