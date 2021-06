“DJ” Méndez se unió a la lista de figuras del espectáculo que están recibiendo críticas por sus comentarios sobre las vacunas contra el covid-19. “No sé qué están poniendo en mi cuerpo”, aseguró en el programa de CHV, Podemos Hablar.

En el programa conducido por Julián Elfenbein, el animador consultó a sus invitados Iván Cabrera, Claudia Pizarro, Helhue Sukni y Eva Gómez, si ya habían sido inoculados, donde Méndez sorprendió con su respuesta.

“Aún no lo he hecho. Nunca me he vacunado con otra vacuna y no me ha pasado nada“, comenzó, agregando que esta vez lo hará, pero no por opción. “Lo que estoy diciendo ahora es que me voy a vacunar, pero por obligación…”, sentenció.

El músico explicó su razonamiento asegurando que “no sé qué están poniendo en mi cuerpo. (…) Porque nunca me he vacunado contra la influenza, ni otra cosa”.

“Mi opinión es la siguiente: nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, nadie me puede decir: ‘Esto contiene esto y esto’. La influenza vive por muchos años antes, todos los años se vacunan y yo nunca me he vacunado“, añadió.

“No estoy diciendo que es chiste el virus, pero si tú me preguntas a mí, yo no me vacuno porque no sé qué están poniendo en mi cuerpo“, dijo.

“Todavía no existe ningún antídoto para sida, cáncer, ni nada, y en un año, voilà, tenemos un antídoto contra este virus”, cuestionó.

“Es un tema de salud pública”

Las palabras del cantante sorprendieron a todos, especialmente a Elfenbein. “Tiene que hacerlo toda la población (vacunarse), más allá si lo exige la ley o no. Es un tema de salud pública, el que no lo hace pone en riesgo no solo su vida, sino que a los demás“, sentenció.

El cantante, en tanto, se defendió asegurando que “me hecho PCR y he estado encerrado todo el rato. No sé lo que me van a inyectar”, reiteró. “No le tengo fe a ninguna vacuna, por lo menos tengo los cojones para decirlo”, cerró.

Por su parte,las redes sociales ardieron ante los comentarios de Méndez, donde las críticas no se hicieron esperar.

“No sé, yo no le daría espacio en tv a la gente ‘famosa’ que no se quiere vacunar. No están los tiempos para dar espacio a la tontera cuando las cifras de contagiados y fallecidos están tan altas”, escribió una tuitera.

Otras polémicas

Las palabras de Leo Méndez llegan luego de los dichos de Cata Vallejos, quien afirmó que no se vacunaría porque creía tener un sistema inmune suficientemente fuerte para defenderse del virus. Además, ya se había contagiado, por lo que tendría anticuerpos.

Sobre este último punto,recordemos que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en su sitio web aclaró que la reinfección es una posibilidad. “Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19”, explicaron.

Actualmente Chile se encuentra en uno de los momentos más delicados de la pandemia, con más de 7 mil casos diario en los últimos días y con toda la Región Metropolitana en cuarentena.

En cuanto a la vacunación, hasta ayer hoy domingo hay 11.436.987 de personas con la primera dosis y 8.803.617 con la segunda.