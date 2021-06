Ya son varios los famosos chilenos que se encuentran en Colombia para grabar el inicio de Masterchef Celebrity 2, programa que tendrá su segunda temporada a través de Canal 13.

Entre ellos están Camila Recabarren, Álvaro López, Yamila Reyna y Begoña Basauri, quienes realizan las primeras grabaciones, a la espera que se complete el grupo de famosos.

En este sentido, la actriz y exintegrante de Mucho Gusto sorprendió a sus seguidores en redes sociales al contar que está sufriendo una complicación en el país “cafetero”, ya que está atravesando por episodios de insomnio.

Sin ir más lejos, en la pasada noche Basauri sostuvo que había dormido sólo tres horas. “Es que estoy histérica”, indicó en una de sus historias.





“Este país me está haciendo daño, porque bueno, no estoy durmiendo, me hice un café. No sé, voy a ir al gimnasio”, indicó rato después.

“No sé qué más hacer, porque falta mucho para que mi equipo de trabajo se despierte. Aparte, ¿qué hace uno? No puedo salir a caminar, porque está de noche todavía”, agregó.

Horas más tarde, visiblemente resignada, la actriz publicó otra historia, mostrando las bellezas de la ciudad donde actualmente se están quedando los famosos chilenos. “Son tan bonitas las montañas”, indicó.

Hay que señalar que el debut de la segunda temporada de Masterchef Celebrity está pactado para el segundo semestre de este año. Los jurados serán Fernanda Fuentes, Jorge Rausch y el regreso de Yann Yvin.