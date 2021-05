La semana pasada la capitana de la Selección Femenina de Fútbol, Christiane Endler, sorprendió a millones de personas luego de contraer matrimonio con su pareja, Sofía Orozco. Aquella ceremonia se llevó a cabo en París, donde la arquera reside en la actualidad.

Esta situación fue gran parte de la editorial que Mónica Rincón realizó en el programa Tolerancia Cero, en la cual sostuvo que “Tiane” no podría haber realizado esto en Chile.

“Se casó en Francia porque aquí no podría. En Chile no existe, lamentablemente, el matrimonio igualitario. No solo eso, sino que, si tienen hijos, no les van a reconocer a ambas como madres. O peor aún, no se les va a reconocer a esos hijos sus derechos a ser reconocidos como tales, sus derechos filiativos y de identidad”, indicó Rincón.

En este sentido, la periodista realizó un llamado al gobierno y parlamento para comenzar a hablar respecto al tema del matrimonio igualitario en Chile.

“Espero que más temprano que tarde, todas y todos tengan derecho a decidir con quién casarse y a gozar de los mismos derechos que los heterosexuales gozamos. No basta con la Unión Civil”, expresó.

“Como antes con los hijos ilegítimos o con el divorcio, estoy segura que un día vamos a mirar atrás y vamos a ver como cavernarios que el Estado le niegue a dos adultos el derecho de decidir a quién amar, a hacer familia, con los mismos derechos que cualquiera”, cerró.

Hay que señalar que la ley sobre el Acuerdo de Unión Civil en Chile fue promulgada el 13 de abril de 2015 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.