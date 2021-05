Días complejos ha vivido el cantante Camilo Castaldi (Tea Time), luego que fuera detenido por segunda vez en 2021 en el contexto de la pandemia, por estar involucrado en fiestas clandestinas en el horario de toque de queda.

Tras confirmarse la cautelar de arresto domiciliario total, Castaldi tuvo una entrevista con el programa Hola Chile, en el cual analizó su situación e indicó que había una persecución en su contra.

Estos dichos hicieron que uno de los panelista del programa, el abogado Claudio Rojas, criticara abiertamente al exvocalista de Los Tetas. “Perdón pero, ¿por qué eres un cantante hay que discriminar? ¿Hay que tratarte de forma distinta?”, indicó.

La respuesta de Tea Time no se hizo esperar: “No po, justamente me tratan de forma peor por ser cantante”.

Tras eso vino un intercambio de frases entre los dos hombres, el cual tuvo que ser detenido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, para continuar con el desarrollo de la entrevista.

“Tienes un discurso infantil, tienes un discurso alejado de la realidad, tienes un discurso irresponsable. Realmente lo que me da pena es que pensé que podías tener algún tipo de norte, algún tipo de idea clara”, expresó el abogado.

Segundos después Vial volvió a llamar a la calma al interior del panel, para seguir con la conversación con el músico.

“¿A qué ese ataque?. Que respire profundo ese abogado. Estamos hablando con un cantante piola”, finalizó Tea Time.

Hay que señalar que, en conversación con La Radio, Castaldi sostuvo que encontró injusta su detención del pasado martes, pese a que estaba reunido con amigos pasadas las 21:00 horas.

“Estoy tranquilo, yo soy músico y me dedico a hacer música”, resumió Castaldi en diálogo con La Radio. “Hay varios periodistas que me han defendido: Diana Bolocco y otros, no conozco los nombres… Yo nunca entendí bien por qué me detuvieron”, aseguró.

“La prensa y el fiscal hablan de una fiesta (clandestina), y era una reunión, y en parte era una grabación musical: el 90% de mis reuniones sociales tienen que ver con la música, y la música es mi trabajo… Yo creo que hay mucha gente que no entendemos cuáles son los términos de una cuarentena”, concluyó.