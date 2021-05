Durante años Diana Bolocco y Tonka Tomicic se enfrentaron por el trono de “la reina de Canal 13”. Ambas eran rostros importantes de la estación en distintos horarios, por lo que los rumores de rivalidad no se hicieron esperar.

Luego que Bolocco dejará el canal y partiera a Mega, las especulaciones se desinflaron, hasta que esta semana José Antonio Neme le preguntó a su compañera de animación en Mucho Gusto por Tomicic.

Todo comenzó cuando Neme contó que se había encontrado con un ejecutivo de televisión importante, especificando que se trataba de un “CEO para Latinoamérica”.

“La cosas es que me encuentro… Me preguntó por ti, por el equipo, cómo está la cosa. Me preguntó por Tonka… ¡No te mueras Tonka! Este país no puede vivir sin Tonka”, sentenció.

Antes de que Neme pudiese terminar su historia, Bolocco lo interrumpió para aclarar su relación con Tomicic. “Oye, entre paréntesis, ¿por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? ¡Estoy hasta acá de esa cuestión!”, dijo en tono de broma.

“A ver, te voy a hacer una pregunta”, replicó el periodista. “¿Te llevas mal con Tonka?”, dijo.

“¡Por supuesto que no!”, respondió ella categóricamente. “Tengo la mejor impresión de ella. La conozco muy poco sí”, aseguró.

Neme no se dio por vencido y volvió al ataque. “Segunda pregunta: ¿Te llevas con Tonka?”. Frente a esto, la animadora declaró que “si tú con eso me quieres preguntar si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad”.

“No nos escribimos por WhatsApp, pero las veces que me tocó compartir ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas”, cerró.

En 2017 Bolocco ya había hablado del tema. “Nosotros tenemos una relación cordial, de compañeras de trabajo de canal, porque nunca hemos compartido un trabajo. Entonces, no la conozco. Yo he estado muy poquitas veces con ella. En ese sentido, no nos conocemos. Esa es la verdad”, explicó a Glamorama en la presentación de la programación de Canal 13 para este año.

“No tengo ninguna mala onda con ella, menos si no la conozco. He estado muy poquitas veces con ella. Nunca hemos compartido programa. Ella es muy cordial siempre. Igual son mitos entretenidos de tejer (ríe)”, agregó.

Recordemos que hoy en día, ambas animadoras son los principales rostros femeninos de sus respectivos canales, teniendo a su cargo los programas que más interés despierta dentro de sus televisoras.