La influencer chilena conocida como Naya Fácil, conocida en redes sociales por sus videos humorísticos y de contenido erótico, ha vivido semanas difíciles: desde un intento de suicidio hasta una caída desde la estatua de Baquedano. “Toqué fondo”, reconoció.

En conversación con el podcast Monstruas, la mujer recordó cómo a comienzos de marzo intentó atentar contra su vida, luego de denunciar ciberacoso a través de su cuenta de Instagram. En ese momento, Naya incluso se despidió de sus seguidores. “Me cansé, de verdad. La gente no piensa que yo soy persona, que yo siento, que yo tengo pena. Que si me defiendo es porque estoy recibiendo estos ataques. No le he hecho nada a nadie, chiquillos”, dijo en un video.

A un mes de ese episodio públicamente difundido, la joven advirtió que “lo he pasado súper mal. Caí en el hospital y toqué fondo. Llegó un momento en que ya era mucho el ciberacoso, mandándome mensajes de todo tipo”. Y es que, incluso, acusó que se han editado imágenes suyas con fines sexuales.

Ahora, no obstante, reveló sentirse mejor. Durante la conmemoración del Día de la Mujer en Santiago, en medio de manifestaciones en la plaza Baquedano, la influencer intentó subirse al céntrico monumento y cayó estrepitosamente al suelo, en momentos que causaron preocupación y quedaron registrados por otros concurrentes.

Tras ser tratada, afirma que los puntos en la cabeza luego del incidente no fueron en vano. “Desde que me caí del caballo lo miro todo muy positivo”. Aparte de buscar terapia, está “full feliz con los proyectos que se vienen”, con una nueva canción con la artista local de neoperreo LIZZ.

Tras estos dos episodios, en conversación con el programa de internet llamado Justos por pecadores, de Adriana Barrientos y Pablo Bolvarán, la joven indicó que buscará ayuda profesional para tratar algunos de sus problemas.

“Por uno u otro motivo -quizás por el tema de la cuarentena- la gente está como más agresiva, más pendiente de uno. Más criticona. Y yo, la verdad, no estoy mucho acostumbrada a eso. Yo soy full amor hacia todos y a veces como que pretendo recibir lo mismo. Y ahí me equivoco, porque igual hay gente que tiene su derecho a decir, ‘No, la Naya no me gusta’ y esas cosas”, indicó.

En este sentido, Naya sostuvo que varios de sus seguidores en redes sociales le recomendaron que tomara esta alternativa, debido a la gravedad de los hechos que vivió en los últimos días.

“Entonces, ahí estuve con una crisis, caí al hospital, me intenté suicidar. Entonces, tengo que ir al sicólogo. La misma gente me dice, los seguidores, ‘Anda el sicólogo’. Nunca he ido a uno y voy a ver qué onda, a ver si me ayuda un poco más a sentirme mejor”, comentó.