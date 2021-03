En un reciente live de Instagram con Rodrigo Tolzen, el cantante chileno Luis Jara relató una encerrona que sufrió tiempo atrás en una carretera. En su relato, el exanimador de Mucho Gusto sostuvo que los asaltantes huyeron del lugar al reconocerlo.

“De repente veo que se bajan cuatro cabros enmascarados, el muchacho que me atacó fue a romper el vidrio de atrás, y otro me apunta y yo bajo el vidrio después que me amenazara. Entonces le digo ‘qué quiere hijo, qué quiere papito que haga”, indicó.

“De ahí me queda mirando, y me dice ‘¿Lucho Jara?’, yo le respondí que sí. ‘No conche… es Lucho Jara. Los otros tres hueones me fueron a mirar y me quedo así parado. Los hueones estaban con las pistolas, me quedaron mirando y salieron ‘apretando cuea’ (arrancando)”, agregó.

En este sentido, Jara sostuvo que en el momento del atraco no sintió miedo, aunque tampoco se resistió ante las personas que lo habían detenido.

Asimismo, también reveló que fue apuntado por los cuatro asaltantes durante algunos minutos, a quienes simplemente observó y se dirigió en buenos términos.

“Me quedé parado en la bajada y pensando en que no sentí ningún segundo de miedo, debe ser porque ya hice una segunda pasada por la vida, no me reí, no me asusté, pero si cumplí con algo que siempre digo que se debe hacer: No hay que sobre reaccionar, oponer resistencia”, expresó..

“Pero sí, yo bajo el vidrio y veo al que cabro que tenía la misma edad de mis hijos de 17 años, o menos. Y lo veo muy asustado, muy tenso, apuntándome, con muchas ganas de asustarme. Y la verdad es que no tenía susto, como que lo miré diciendo ‘¿Quiere llevarse el auto, quiere matarme, qué quiere?”, concluyó.

Hay que señalar que, en el último año, varios han sido los famosos que han sufrido encerronas en el Gran Santiago. Entre ellos están Yan Yvin, Juan Pablo Queraltó, Cecilia Bolocco y Andrée Burgat, esposa de Eduardo Fuentes.