19 marzo, 2021 | Publicado a las 14:18

El presente de Felipe Hurtado, el actor que personificó al engreído Nacho Ossa en "Machos"

En el marco de la pandemia los canales de TV han reestrenado sus teleseries más icónicas, siendo Machos de Canal 13 una de las últimas en volver a la pantalla chica.

Y con este regreso del clan “Mercader” también han reaparecido actores cuyos personajes causaron furor en esa época. Este es el caso de Felipe Hurtado, quien interpretó al irritante y engreído Ignacio ‘Nacho’ Ossa.

En entrevista con Página 7, Hurtado se refirió a su paso por la exitosa teleserie de Canal 13 y contó que tiene los mejores recuerdos de esa época.

“Machos fue súper entretenido, todo ese momento. Además tenía muchos cercanos en el elenco”, recordó el actor, agregando que con Diego Muñoz (Amaro) e Íngrid Cruz (Belén) fueron compañeros en la escuela de teatro.

“Lo pasábamos muy bien interpretando esos personajes. Nos reíamos mucho y nos divertíamos haciendo la pega”, comentó Hurtado, mencionando que el éxito de la teleserie también ayudó bastante con el ambiente que se generó en el set.

Felipe describe a su personaje de Nacho Ossa como un tipo “no muy agradable”, pero divertido de personificar. Y durante la época en más de una ocasión lo criticaron en la calle.

“La gente me retaba y me preguntaba por qué era tan malo con la Belén Cruchaga. Mucha gente le tenía mala a Nacho Ossa, pero otros lo querían mucho, porque también era divertido”, contó.

En la ficción, Ossa tenía un look bastante particular, con mechas paradas y teñidas de rojo, naranjo y rubio, y al actor no le gustaba para nada este estilo.

“Me daba mucha verguenza usar ese pelo. Usaba un gorro para taparme. Iba a todas partes con el gorro, muerto de calor”, señaló.

Distanciamiento de la TV y su vida actual

Felipe Hurtado indicó que nunca vio la televisión como un trabajo para toda la vida y que en esa época le interesaba más seguir el camino de director de teatro.

“Es complicada la televisión con el actor y con los trabajadores en general, porque puede prescindir de él de un día para otro”, afirmó Hurtado, añadiendo que aquello genera una inestabilidad laboral.

Eso sí, Felipe no se cierra a volver a la pantalla chica. “No actúo hace mucho tiempo. Me gustaría volver con algo que me guste, una serie. Es entretenido actuar, lo echo de menos”, detalló.

Además de actor, Hurtado también es baterista y hace clases a niños y adolescentes. Actualmente participa en el proyecto musical Suerte Williams, el cual está disponible en Spotify.

En cuanto al teatro, Felipe continúa su labor como director y ahora está trabajando en una obra, de la cual aún no puede revelar detalles. También hace clases de teatro musical en el Centro Cultural Las Condes.

Por último, el actor —quien vive en Til Til desde que comenzó la pandemia— también tiene un emprendimiento de productos gourmet llamado “Encanto de la Dormida”, que vende mermeladas de tuna y pastas de aceituna.