Cinco días después de su emisión original en Estados Unidos, los chilenos pudieron ver este viernes la polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, en las pantallas de TVN.

Recordemos que los duques de Sussex conversaron con Oprah Winfrey, a quien revelaron distintos detalles de su vida dentro de la familia real y las razones por las cuales se alejaron como miembros de alto rango de la realeza.

Entre otras cosas, Meghan aseguró que un miembro de la familia había manifestado su preocupación por el tono de la piel que tendría el hijo de ambos; también afirmaron que les negaron cualquier protección y equipo de seguridad para su bebé Archie y que nunca se sintieron protegidos por la Institución.

“En esos meses en que estaba embarazada (…) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, dijo Markle.

Por su parte, Harry añadió que su familia lo cortó financieramente y que sólo pudo pagar por la seguridad de su esposa e hijo, gracias a la herencia que recibió de su madre. Asimismo, confirmó estar muy decepcionado de su padre, quien tampoco responde sus llamadas.

El programa especial desató muchos comentarios en redes sociales, especialmente en Twitter, donde los cibernautas nacionales gozaron en grande discutiendo sobre el tema y añadiendo memes al escándalo.

El espacio se convirtió en uno de los temas más comentados las redes sociales a nivel nacional.

En general, me carga la farándula, pero debo admitir que me encantan los cahuines de la casa real 🤭 #OprahConMeghanYHarryTVN pic.twitter.com/Y8Z6CL1TyF

No lo quería decir pero a mi Kate Middleton también me hizo llorar #OprahConMeghanYHarryTVN pic.twitter.com/JBc4FF1Eka

"No sabía mucho de la familia, no había investigado"

"No sabía que debía hacer una reverencia a la reina"

Es la reina de Inglaterra weona 🤦‍♂️!!!!

#OprahConMeghanYHarryTVN pic.twitter.com/z6mZ14vmpU

— rolox (@rolox3) March 13, 2021