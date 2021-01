Una dura crítica recibió este lunes el doctor Sebastián Ugarte por su frecuente participación en el matinal Buenos Días a Todos de TVN. El cuestionamiento vino por parte de su colega Eduardo Bronstein, quien ayer estuvo como invitado en Contigo en la mañana de CHV.

El especialista aseguró que Ugarte está “casi todos los días en televisión” y que está “auspiciado por una clínica”, en referencia a su puesto de jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa.

“Nunca hay un ataque directo a la incongruencia que existe con el gobierno en algunas medidas, por ejemplo: mantener el aeropuerto abierto, que los malls estén abiertos, que la locomoción pública no tenga tanta importancia. Estamos culpando siempre a la gente”, acusó.

Tras la polémica, Ugarte -quien fue premiado por como “El Chileno del 2020”- aseguró que no había escuchado las declaraciones de su colega, pero sentenció que nadie lo está patrocinando.

“Soy empleado de una clínica, no recibo auspicio de ninguna institución. Lamento que el colega tenga esa opinión, pero creo que he criticado lo que me parece criticable de las medidas adoptadas por la autoridades”, afirmó a La Segunda.

“Incluso cuando fui invitado al Palacio La Moneda, se me hizo una pregunta y, frente al Ministro de Salud, tuve que dar una opinión crítica al plan Paso a Paso”, añadió.

Ugarte añadió también que mantener un enfoque “tratando de aportar y de sumar no significa que no haya expresado críticas. Creo que el colega (Bronstein) está desinformado”.

El médico comenzó a aparecer en pantalla tras el inicio de la pandemia y, debido a su carisma y cercanía, ha logrado mantenerse. Tanto así, que desde el conglomerado político de derecha, Chile Vamos, lo sondean como candidato a gobernador de la región Metropolitana en las próximas elecciones.