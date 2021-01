Este lunes, en el matinal de Chilevisión Contigo en la mañana, el médico cirujano con especialidad en Salud Pública, Eduardo Bronstein, realizó una dura crítica a TVN por tener al Dr. Sebastián Ugarte como panelista recurrente en el matinal Buenos días a todos. “¿Cuándo criticamos?”, se preguntó.

El especialista participó en el espacio del canal privado, animado por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez. En un panel virtual, también se encontraba el senador Iván Moreira, la diputada Gael Yoemans, el exministro de Defensa Mario Desbordes y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El especialista dijo en el programa que Ugarte está “casi todos los días en televisión” y que está “auspiciado por una clínica”, en referencia a que es el médico jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa.

Ugarte comenzó a aparecer en pantalla tras el inicio de la pandemia y, debido a su carisma y cercanía, ha logrado ganarse al público. Tanto así, que desde el conglomerado político de derecha, Chile Vamos, lo sondean como candidato a gobernador de la región Metropolitana en las próximas elecciones.

“Nunca hay un ataque directo a la incongruencia que existe con el gobierno en algunas medidas, por ejemplo: mantener el aeropuerto abierto, que los malls estén abiertos, que la locomoción pública no tenga tanta importancia. Estamos culpando siempre a la gente”, acusó

“Estamos diciendo que la gente se cuide, que la gente hace fiestas, que la gente, en el fondo, no cumple las medidas”, ejemplificó, preguntándose luego que “¿cuándo criticamos? En el fondo, en el canal público, en TVN, tenemos a una persona que no está dando esas indicaciones”.

“Lo que quiero decir es que tiene que haber una limpieza. A mí no me auspicia nadie, por ejemplo. A ustedes tampoco. Pero encuentro que como médico, tengo el deber de decir que no naturalicemos estas circunstancias. No son naturales”, cerró.

En el canal estatal, Ugarte fue uno de los encargados de cerrar el año. Participó en el programa Un año más… esperando el 2021 junto a los animadores Carolina Escobar, Gonzalo Ramírez, Karen Doggenweiler, María Luisa Godoy y Gino Costa.