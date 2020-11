29 noviembre, 2020 | Publicado a las 13:47

29 noviembre, 2020 | Publicado a las 13:47

Cantante de Ráfaga vive doloroso momento: perdió a su papá, hermana y mamá en poco más de un año

Fue a principios de noviembre, cuando el popular cantante del grupo ‘Ráfaga’, Ariel Puchetta, anunciaba su retiro del programa argentino Cantando por un Sueño, por el delicado estado de salud de su madre, Lucrecia.

Y a pesar de que se dedicó de lleno a su cuidado, la condición de su progenitora fue empeorando con el avance de los días, al contraer coronavirus. Finalmente terminó falleciendo producto del COVID-19.

El trasandino le dedicó emotivas palabras en su perfil de Instagram, en donde también expuso otro hecho: perdió, además de su madre, a dos seres queridos en poco más de un año.

“¿Qué decir en estos casos? El 26 de septiembre de 2019 éramos 5, hoy ya 26 de noviembre solo quedamos Karina Puchetta y yo“, comenzó diciendo el intérprete, en una imagen en donde aparece con toda su familia.

“Se fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida, y, lo que es peor, también tuvo que despedir a mi hermana.”, comenzó diciendo el cantante de la popular agrupación musical.

“Yo sé que muchos dirán ‘rézale a Dios por su alma’. Dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas, y todas esas palabras de consuelo no alcanzan, y no alcanzarán nunca para tanto dolor, pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el bolu… porque otra no queda”, explicó en sus redes sociales.

“Lo único que deseo y me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón. Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado. Te amo hasta la eternidad”, manifestó Puchetta.

Su padre y hermana

Respecto a los decesos de su padre y hermana, Ariel habló con Teleshow, en donde expuso cómo se fueron desencadenando los desafortunados hechos.

“Mi viejo venía mal, con problemas de diabetes. Ya hace un par de años le habían amputado unos dedos, porque no se cuidaba (…) con el tiempo se empezó a caer cada vez más. Y sabíamos que iba a ser difícil. Entonces lo internaron, le amputaron una pierna y, a los pocos días, falleció“, contó el cantante.

Esta misma situación afectó de sobremanera su hermana mayor, Liliana. “Ella estaba muy aferrada a mi papá y en ese momento le agarró un bajón terrible. Justo la tuvieron que operar de una hernia de ombligo y, como era obesa, se le complicó todo. También se fue”, sentenció sobre sus difíciles últimos meses.

Por último, reconoció que su relación con su pareja, Camila Minoldo y sus hijos, ha sido el mejor refugio en este duro momento. “Estamos muy unidos. Fue un año muy difícil, pero estamos para salir adelante”, concluyó Ariel.