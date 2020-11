26 noviembre, 2020 | Publicado a las 18:20

"No me fui más": familia Araneda Vacarezza reveló cómo llegó el pequeño Benjamín a sus vidas

Una intensa e íntima entrevista fue la que este jueves dieron Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, en el marco del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Por lo anterior, el programa especial de Univisión invitó al animador y su familia a contar el motivo por el que este 2020 daban gracias, teniendo como punto central la adopción de su hijo Benjamín que se concretó recién en agosto de este año.

Según comentaron ambos comunicadores, conocieron a su cuarto hijo luego de una visita a un centro de menores agendada por el curso de su hija Florencia. “Entramos y habían como seis cunas y todos durmiendo, pero había uno que se reía, jugaba, miraba el techo. Yo ahí me quedé y no me fui más”, contó la joven.

A su vez, Vacarezza recordó que la primera vez que lo vio, Benjamín le estiró los brazos. “Me miraba con esos ojos y lo tomo en brazos y pensé: este bebé es mío”, dijo.

“Fue una cosa muy extraña, una corriente. No sabría cómo describirlo”, indicó Araneda, agregando que la opción de la adopción se dio luego que su hija Florencia se percatara que todos habían tenido una conexión con el pequeño. “Nos subimos al auto y empezó a inmediato a decir, algo nos pasó a todos. Hablemos”, sostuvo.

Fue luego de dos meses que el pequeño pudo visitar la casa de los Araneda Vacarezza, quedando todos encantados y con las ganas que se quedara para siempre. “Al principio fue difícil, pero hoy día me ve y yo lo veo a la cara y lo echo de menos, me hace falta”, comentó Martina Araneda.

“Es muy duro”

Para mí siempre fue mi hijo, es mi hijo”, sostuvo el conductor en relación a cómo fue el proceso de adopción, mientras que Marcela añadió: “Yo sabía que no era mi hijo legalmente, pero a mí no me lo iban quitar y cuando teníamos audiencia yo le decía a la jueza”.

“Doy gracias porque me dieron una mejor vida (sus padres) y por Benji”, dijo Vicente emocionado, al igual que Florencia y Martina quienes agradecieron estar rodeadas de mucho amor al tener a su familia cerca.

Finalmente, la periodista que entrevistó a la familia reveló que los Araneda Vacarezza ya tienen la respuesta para cuando Benjamín pregunte por su adopción: “Tú fuiste el que nos escogiste a nosotros”.

Revisa la entrevista completa a continuación: