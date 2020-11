24 noviembre, 2020 | Publicado a las 11:35

24 noviembre, 2020 | Publicado a las 11:35

Comentario machista de Iván Moreira a Karol Cariola en "Contigo en la Mañana" genera críticas

Este martes el senador Iván Moreira lanzó una frase machista que generó la molestia del panel de Contigo en la Mañana, la cual iba dirigida a la diputada Karol Cariola.

“La que tira la bomba de racimo (es Cariola) y en su condición de mujer se aprovecha”, afirmó el militante de la UDI tras varios minutos de discusión con la parlamentaria sobre el segundo retiro del 10%.

Ante esto, prácticamente todo el panel reaccionó. “Senador Moreira, de qué está hablando”, expresó Monserrat Álvarez. Por su parte Cariola indicó que los dichos eran una “falta de respeto”, mientras que Julio César Rodríguez le aseguró al parlamentario que no podía decir algo así y que le subiera “el nivel a la conversación”.

El senador, quien estaba por retirarse de pantalla antes de la polémica intervención debido a un compromiso, señaló que ya había expuesto sus ideas sobre el segundo retiro y arremetió contra el PC.

“A mí me carga que el Partido Comunista, con perfume de mujer, tenga la actitud de disociar a nuestro país, de pedir la renuncia del Presidente, de llamar a la violencia y aplaudirla permanentemente”, indicó.

Luego de esto, Álvarez le afirmó a Moreira que el PC “tiene mujeres empoderadas, con personalidad y con protagonismo político y eso, de cualquier partido, es lo que se quiere ¿O no?”, a lo que el senador le respondió que él tenía derecho a decir lo que estime conveniente.

Julio César, en tanto, le explicó que no lo estaban censurando, sino que le pedían que no llevara la discusión a un tema de género porque no iba al caso. Aceptando esto, el senador se iba a retirar, pero la animadora volvió a comentarle algo sobre sus dichos.

“Solo le quiero decir que parece que a usted le ‘chorea’ más el Partido Comunista en mujeres que en hombres”, señaló Monserrat, a lo que Moreira le dijo que no y que siguiera defendiendo al PC, a lo que ella le aclaró que estaba defendiendo a las mujeres.

Fue tras esto que finalmente Ivan Moreira se fue de pantalla y Julio César acotó que estaba programado que el senador se retirara a esa hora y que no se estaba “corriendo” de la conversación.

“Lo único que vamos a decir, por el bien de la convivencia nacional, es que el senador podía estar hasta las 10 de la mañana (…) Ahora, que todo es tema de género es impresentable, es impresentable”, agregó.

Por último, tras esta intervención, Moreira se retiró y Karol Cariola compartió su parecer sobre lo sucedido. “Con esto, el senador deja en evidencia cuánto le molesta que existan mujeres en política jugando un rol y haciendo una opinión”, aseveró.