El famoso grupo musical femenino Blackpink volverá el 16 de septiembre con el lanzamiento de su segundo álbum completo, Born Pink, y el video musical (MV) de su single principal, Shut Down.

Si bien es la canción central del disco, no es la primera revelada, pues Pink Venom fue liberada el 19 de agosto, junto a su respectivo video musical.

A poco menos de un mes del lanzamiento, el MV de Pink Venom en YouTube acumula casi 300 millones de reproducciones, y ha recibido muy buena acogida entre los fans.

El teaser de Shut Down sigue la estética y sonido tradicional de Blackpink, y en 4 horas ha logrado más de 4 millones de visualizacions en YouTube.

El grupo de K-pop, compuesto por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, también reveló, hace unos días, la lista completa de canciones de Born Pink, que sigue a su exitoso primer disco, The Album, publicado en octubre de 2020.

La placa estará compuesta de ocho canciones, incluyendo Shut Down y Pink Venom. Las otras seis son: Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally y Ready For Love.