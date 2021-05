El K-pop es un arte muy bonito, pero también se trata de un negocio muy lucrativo y a veces las cosas no resultan como los fans esperarían.

Esto ha quedado en manifiesto una vez más este miércoles, en que el popular girlgroup de K-Pop GFriend ha anunciando su separación oficialmente, luego de que sus 6 integrantes decidieran no renovar su contrato con la agencia de entretenimiento Source Music.

Dicha empresa es subsidiaria de HYBE Corporation, el mismo conglomerado al que pertenece Big Hit, la agencia que administra al mundialmente famoso BTS.

El término de la famosa agrupación femenina ha sido un shock para sus fans, ya que nadie sabía que el contrato iba a expirar.

Cuando los cantantes no renuevan contrato con sus compañías, hay ocasiones en que a futuro se les permite seguir funcionando como grupo y usando esa marca, incluso si sus miembros tienen contratos con distintas empresas, al tener ellos participación en los derechos de autor.

Pero, para mayor tristeza de los fans, eso no ocurrirá con GFriend debido a que Source Music decidió reclamar derechos de autor de la marca, de acuerdo al portal JasmineMedia.

Esto quiere decir que, si las 6 artistas que conformaban GFriend quisieran reunirse a futuro para nuevas actividades bajo ese nombre, tendrían que pagarle a la agencia, a menos que la empresa les otorgue permiso para uso, lo cual no ha ocurrido.

Source Music incluso podría usar el nombre para crear otro grupo musical, un controversial movimiento comercial que no es ajeno al K-Pop, pues ya ha ocurrido antes.

Por ejemplo, eso fue lo que le pasó al boygroup Beast, actual Highlight, cuyos integrantes no pudieron seguir usando su nombre original tras terminar su contrato con la agencia Cube Entertainment, la que posteriormente lanzó otro grupo musical con esa marca… que fue un fracaso rotundo.

Está por verse qué ocurrirá con la marca GFriend de ahora en adelante.

Despedida de integrantes de GFriend

Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB y Umji escribieron cartas de despedida dedicadas a sus fans, en las cuales confirman su tristeza por la separación definitiva de Gfriend.

Sowon expresó, entre otras cosas, que “aunque GFriend se acabó oficialmente, este no será el fin para nosotros, así que no estén tan tristes, Buddy (nombre del fanclub de GFriend) (…) Aunque estoy un poco preocupada por tomar un camino por el que no he ido antes, me esforzaré de ahora en adelante mientras pienso en Buddy, quienes están siempre apoyándome”, según traduce del coreano el sitio Soompi.

Por su parte, Yuju dijo que “estoy preocupada porque quedaron en shock con la noticia y mi corazón se siente mal al imaginarlo. Cada día que pasé como GFriend fue extremadamente hermoso, gracias a todos por eso. También quería regalarles días así, por lo que pasé seis años muy valiosos tratando de mejorar. A todos quienes lloraron y rieron con nosotros en ese viaje, quiero agradecerles sinceramente”.

En tanto, Umji relató que “con gratitud y arrepentimiento, me he despedido de muchas cosas que se han vuelto parte de mi día a día en los últimos 6 años, y de ahora en adelante, las integrantes (de GFriend) y yo pasaremos nuestro tiempo de distinta forma (…) Temo un poco por lo desconocido, pero me acostumbraré lentamente a ello. Sin embargo, por todos quienes estarán apoyándome, trataré de avanzar con valentía y seguridad”.