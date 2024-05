Russel T. Davies regresa por segunda vez como director de Doctor Who, esta vez con Ncuti Gatwa como protagonista, quien debutó en un especial de aniversario en diciembre y recientemente estrenó su primera temporada oficial. Davies destaca la elección de Gatwa por su talento y versatilidad, enfatizando su capacidad emocional y sin límites. La serie busca mantenerse fresca y conectada emocionalmente con la audiencia, explorando nuevas historias y emociones a través del Doctor, un personaje que, según Davies, lleva dos corazones en lugar de armas, siendo un ejemplo de tolerancia y amistad con seres de todas las formas y épocas. Davies espera que la serie inspire a futuras generaciones y siga siendo un referente en la televisión.

Es la segunda vez que Russel T. Davies dirige Doctor Who. Técnicamente, podría decirse que lleva escribiendo (aficionadamente) al personaje desde 1987, pese a que asumió su dirección en 2005 y hasta 2010, en ese entonces con Christopher Eccleston y David Tennant en el papel del “último” Time Lord. Hoy, 14 años después, vuelve a asumir el mando esta vez con Ncuti Gatwa como protagonista.

El actor afrobritánico ya debutó en la serie en un especial de aniversario estrenado el pasado 9 de diciembre, para luego encabezar un especial navideño, y finalmente ver su primera temporada oficial estrenada hace una semana.

Todo esto bajo la dirección de Davies, quien también fue clave para escoger a Gatwa para el papel.

En una entrevista enviada a los medios por la BBC, el “showrunner” abordó su apasionado amor por la serie y explicó por qué regresa en este momento, destacando la ambición global de la cadena británica para expandir la audiencia a través del streaming mundial provisto por Disney+.

Davies compartió cómo presentó el concepto de la primera serie a posibles socios de streaming, incluyendo la “casa del ratón”, resaltando la versatilidad del programa para explorar diferentes géneros semana a semana.

Un nuevo doctor, y una nueva compañera

Ncuti Gatwa es no sólo el primer actor afrobritánico en protagonizar la serie, sino también el primero abiertamente gay, rasgos que causaron una reacción hostil de parte de la fanaticada, lo mismo que ocurrió con Jodie Whittaker, su predecesora, quien fue la primera “Doctora”.

Por ello, la decisión de Davis al escoger a su nuevo protagonista ha sido puesta en juicio desde su primer anuncio.

¿Qué te convenció para elegir a Ncuti Gatwa como el nuevo Doctor?

“Ya es uno de nuestros grandes actores. En Sex Education no podías quitarle los ojos de encima. Literalmente juro que, en cinco años, tendrás al siguiente James Bond ahí mismo. Me van a estar sujetando los de seguridad mientras grito “¡yo lo conozco!.

Me considero el hombre más suertudo del mundo porque el mismo año que pude retomar Doctor who, Ncuti Gatwa estaba terminando su período en Sex Education. Es una gran fortuna. Pareciera que estuviera destinado a ser.

Cuando lo ves en acción como el Doctor, es simplemente asombroso. Pensé, ‘Ya has hecho unos cuantos Doctores, ¿puedes hacerlo de nuevo? ¿Vas a emocionarte? ¿Vas a llenarte de energía? Y entonces ves a Ncuti haciendo el papel, y es como un nuevo campo de juego. Se abren nuevas perspectivas y nuevos horizontes. Es tan emocionante que me inspira. Genera historias en mí. Es un auténtico placer trabajar con él”.

¿Qué cualidades tiene Ncuti que funcionan tan bien en el Doctor

“No tiene límites. Eso es realmente todo lo que buscas en cada actor. He tenido mucha suerte a lo largo de los años de trabajar con gente así. Hay una cierta raza de actores sin límites que no tienen miedo de ir a cualquier parte o hacer cualquier cosa.

Gran parte de la interpretación consiste en querer gustar, pero a ellos no les importa. Los buenos sólo quieren ser, existir y cabalgar hacia la emoción, ya sea terror, alegría o todas las emociones intermedias. Y nunca se sabe muy bien adónde van a ir. Hay una gran sensación de lo inesperado”.

¿Qué otras características posee Ncuti que informan esta versión del Doctor?

“Por casualidad, quería un Doctor más emocional, y he aquí que hemos elegido a alguien cuyas emociones son vastas, turbulentas y visibles. Llora cuando está triste, ríe cuando es divertido y tiene la mayor sonrisa de todo el universo. Cuando el miedo o la desconfianza aparecen en su rostro, indica a la cámara lo que está pasando. No tiene pérdida.

Históricamente, los Doctores han tendido a guardarse sus emociones y a jugar a ser reservados, y los actores lo han hecho brillantemente. Pero ahora, en 2024, quiero un hombre que llore cuando está triste. Y Ncuti lo hace de forma asombrosa.

Me siento realmente afortunado de ser parte de esto ahora. Con él en la TARDIS, es maravilloso”.

¿Qué aporta Millie al papel de Ruby?

“Es tremenda. También aporta muchísima experiencia: lleva en Coronation Street desde que tenía 14 años. Estuve viendo la serie todo el tiempo que Millie estuvo en ella. Solía mirar atónito cómo le amontonaban más y más tramas. He trabajado en telenovelas y sé cómo funcionan. Literalmente me senté y pensé: ‘Los guionistas la adoran’. Conozco a algunos de los guionistas y me dijeron: ‘Dios mío, es estupenda’.

Me considero muy afortunado porque cuando giramos la rueda para buscar una nueva compañera para Doctor Who, ella decidió dejar Coronation Street, hasta el punto de que su último episodio se emitió un viernes por la noche y ella acudió a la audición el sábado por la mañana. Eso es asombroso. Eso te hace pensar que estaba destinado a ser.

No necesito decirte cuánta habilidad tiene, cuánta energía tiene, cuánta vida tiene, cuánta comedia tiene. Ella es inmensamente hábil en la comedia, y eso es muy poco común. Tiene sal, tiene picante, tiene fuego. Pero en particular me encanta el hecho de que es una auténtica chica de 19 años interpretando a una chica de 19 años.

Eso es muy poco común, y aporta una energía que un actor mayor no podría. Yo quería eso. Quería esos ojos abiertos. Ella es como el espectador que nunca ha visto Doctor Who antes. Aporta frescura, novedad y alegría. Es realmente encantador de ver. Estoy muy contento de que haya funcionado”.

Un nuevo comienzo

Doctor Who se estrenó por primera vez en 1963, manteniéndose al aire hasta 1989, tras lo cual se estrenó en 1996 una película, para finalmente retornar en 2005. Por ello, suma ya casi 900 episodios, que le son ajenos a las nuevas audiencias.

Ello vuelve todo un desafío reinventar el programa de forma que siga siendo lo que históricamente ha sido, sin entorpecer el ingreso a sus nuevos potenciales fanáticos. Pero no es un trabajo al que Davis sea anejo, pues ya debió hacerlo una vez, siendo él el encargado de “resucitar” la serie tras su hiatus.

¿Hay algún tema que se repita a lo largo de la temporada?

“Podrías ver cada episodio por separado sin atascarte con la continuidad. Pero como vimos en Navidad, obviamente hay un misterio en la familia biológica de Ruby. Fue abandonada en una iglesia. Es una historia de cuento de hadas, pero no deja de perseguirla. Esa historia no ha terminado. ¿Quién es su madre? ¿Cómo pueden averiguar lo que pasó? La forma en que el Doctor se relaciona con esto es fascinante. Este hombre emocional del que he estado hablando se abre sobre su familia de una forma que nunca antes había hecho”.

¿Cómo desarrollaste el personaje del Doctor en esta serie?

“Dejó atrás a su familia en 1963 y prácticamente no volvió a mencionarla. Ese es un hombre que no conoce a su familia, y eso es fascinante. Así que mientras su mente se centra en eso, la mente de Ruby se centra en su propia familia. Esas dos historias se unen en el que posiblemente sea el mejor final jamás filmado, ¡excepto que ya no usamos película! Pero realmente es un clímax asombroso.

Pensé: ‘¿Qué es un héroe para un público joven? Porque durante un tiempo, cuando no trabajaba en la serie, empecé a pensar que muchos héroes de acción y otros superhéroes se limitan a dar puñetazos a la gente para solucionar las cosas. Incluso los personajes de Star Wars (nota del editor: en realidad, Trek) llevan un fáser, y los héroes (ahora sí, Wars) tienen sables láser. Pero la característica que define al Doctor es que no lleva un arma y, muy profundamente, hace bromas ante el peligro.

Eso es lo único y maravilloso del Doctor. Me encanta por eso. Nuestra audiencia ahora está mucho más conectada emocionalmente con el mundo. Los niños de seis años son mucho más libres hoy en día para decir si son infelices o si son felices. Les animamos a hablar de sus sentimientos. Es hora de un nuevo Doctor que lleve esas emociones a flor de piel en lugar de esconderlas. El Doctor no sólo lleva un corazón en la manga; lleva dos. Pensé que era el momento adecuado para que eso fuera el centro del escenario. Y eso es lo que he venido a hacer”.

Después de 61 años, ¿cómo consigue Doctor Who mantenerse tan fresco?

“No es que tenga que entrar con ninguna habilidad especial; el programa no deja de refrescarse. Cada semana aterriza en un lugar nuevo. Cada semana conoce a una nueva persona, un nuevo enemigo, un nuevo amigo. Y eso es encantador. Eso significa que se han cubierto muchas cosas.

Tenemos que ser cautelosos con todo lo que esté ambientado en la era Dickensiana o con aterrizar en la Segunda Guerra Mundial demasiado, excepto que a veces esas son las historias más encantadoras de todas, así que sólo tienes que respirar hondo y decir: “Esto funciona”. Pero mientras lo mantengas fresco, tendrá éxito.

Es algo natural. Es 2024, así que todos estamos escribiendo una serie que suena como si fuera en 2024. Eso significa que no estás entregando algo que habrían entregado los años 60. Tenemos nuevas actitudes, nueva moral, nueva visión de la gente. El mundo ha cambiado. Y mientras sigas haciéndolo en el diálogo, en las historias y en las actitudes, nos mantendremos en la cresta de la ola. Creo que eso es importante”.

¿Cómo espera que respondan los espectadores a esta serie?

“Lo que es más importante, espero, y sé que esto ocurrirá de alguna forma o manera, que algún niño de seis años empiece a dibujar esa caja azul y corra por el patio del colegio con un destornillador sónico, y empiece a pensar en historias y dentro de 30 años esté sentado haciendo una entrevista para su propio programa”.

Uno de los grandes rasgos del Doctor es que siempre es notablemente tolerante, ¿no?

“Absolutamente. Sale de la TARDIS y está encantado de conocer a quien sea, tenga dos cabezas, tres cabezas o sea de 1660 o 3060. Es un hombre – y también ha sido una mujer – que está feliz de viajar. Simplemente acepta todo y a todos. Si se pasan de la raya, hará todo lo posible por impedirlo. Pero hasta entonces, es el amigo del universo, creo que es un gran ejemplo para los niños – y los adultos. Ahora es el momento para el Doctor. Por favor, sal de la TARDIS, ¡te necesitamos!”.