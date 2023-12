Esta Navidad llega un nuevo y especial episodio de Doctor Who con Ncuti Gatwa como el decimoquinto doctor. Doctor Who: The Church on Ruby Road vendrá a ser una especie de “reinicio” de la serie, según diversos portales cinéfilos.

A sólo seis días de su estreno oficial a través de BBC, las redes sociales del mismo canal adelantaron cómo se verá el actor de Sex Education personificando al famoso doctor que viaja por el tiempo.

Desde la cuenta de “X” (ex Twitter) de la franquicia también compartieron un par de fotografías evidenciando el look que llevará Ncuti en la nueva producción inglesa.

Ncuti Gatwa como Doctor Who

“Este papel y este programa significan mucho para muchas personas en todo el mundo, incluyéndome a mí, y cada uno de mis increíblemente talentosos predecesores ha manejado esa responsabilidad y privilegio único con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo por hacer lo mismo”, había expresado el actor frente a este papel, consigna The Hollywood Reporter.

En esta nueva producción Ncuti no estará solo. La actriz británica, Millie Gibson, interpretará a su compañera de aventura: Ruby Sunday. De hecho, la joven también aparece en algunas de las imágenes liberadas junto al protagonista.

Mira aquí las fotos: