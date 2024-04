En la Navidad del 2020, como si se tratara de un regalo debajo del árbol para los fieles seguidores del streaming en plena pandemia, Bridgerton llegaba a Netflix con su historia de época producida por Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), quien supo impregnarle su sello.

Durante las dos primeras temporadas que se han emitido la serie, inspirada en los libros de Julia Quinn, han relatado las intensas e inesperadas historias de amor de la familia Bridgerton, un acaudalado clan de la realeza británica.

Fue así como sus fanáticos conocieron la historia de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) con Lord Simon Basset (Regé-Jean Page) y más tarde la de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) con Kate Sharma (Simone Ashley). Pero ahora, lejos de los personajes nuevos, el argumento se aventura en el romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), quienes son mejores amigos desde la primera temporada.

Con el objetivo de encontrar un marido que la ayude a salir de su actual vida, Penélope le pide ayuda a Colin, quien recién regresa de un extenso viaje por Europa y que se ha convertido en el soltero más codiciado de la temporada.

Pero sus lecciones y técnicas comienzan a funcionar tan bien que se tornan contra sí mismos, por lo que se enfrentará a la encrucijada de sí todo sigue siendo solo amistad.

La nueva actriz detrás de Francesca Bridgerton

Durante la primera y segunda temporada de la serie, la actriz británica Ruby Stokes interpretó a la curiosa Francesca Bridgerton, la sexta hija del clan.

Sin embargo, en la tercera parte de la historia Francesca se convierte en debutante, por lo que su apariencia de niña no sería adecuada para el papel. Por esta razón, la actriz inglesa Hannah Dodd, se unió al elenco para personificarla.

En conversación con BioBioChile la intérprete de 28 años aseguró que “estaba muy emocionada de unirme al elenco. Fue tan emocionante como atemorizante, pero sí ha sido agradable conocer a esta gente maravillosa”.

“Una experiencia extraña también, porque ya era fan de la serie y conocer los sets de grabación fue lo más bizarro. Estaba muy nerviosa, pero emocionada también“, admitió.

La particular exigencia de Nicola Coughlan

Hace algunos días la artista detrás de Penélope Featherington, Nicola Coughlan, reveló en una entrevista que le pidió a los productores de la serie una particular medida.

En conversación con la radio Sirius XM Hits 1 la actriz dijo que “literalmente estaba en su contrato” hacer una versión “limpia”, es decir, sin escenas sexuales o subidas de tono.

¿La razón? Su familia es ultracatólica y no quería que su madre las viera: “La gente cree que lo digo en broma. Simplemente no quiero. Crecí siendo católica irlandesa. Así no se vive”.

Y su petición tiene bastante sentido, puesto que, de acuerdo a la historia, contada en los libros, Colin y Penélope tienen una intensa escena frente a un espejo. Sumado a ello, en la misma entrevista Nicola contó que incluso “rompimos un mueble mientras hacíamos una de esas escenas”.

El triángulo de Colin, Penélope y Lady Whisteldown

Si has visto la serie es probable que ya sepas que hablamos de solo dos personas, pese a que un triángulo está conformado por tres personajes. Y es que aunque Colin adora a ‘Pen’ odia a su alter ego, la chismosa Lady Whisteldown, sin embargo, entra en la tercera temporada sin saber que son la misma persona.

Es precisamente esto lo que molesta profundamente a Eloise, la hermana menor del Bridgerton y mejor amiga de Penélope. En conversación con BioBioChile, la actriz detrás de la audaz joven, Claudia Jessie, entregó sus impresiones al respecto.

“Va a ser asombro. Creo que ella está muy dolida, hay un universo paralelo donde Eloise está emocionada porque es lo mejor que podría pasar, también ella es Lady Whistledown, ‘qué increíble, estoy tan orgullosa’, pero no va a ser así”, advirtió a los fanáticos.

“Ella está muy molesta por las mentiras, mayormente molesta por eso y esto es como otra cosa más a la lista… Ella no está muy feliz con ello”, agregó sin muchos detalles, pero dejando en claro que la relación de su mejor amiga y su hermano, no será nada fácil.

Los cabos sueltos de Reina Charlotte

Mientras Kathe Sharma y Anthony Bridgerton se aventuran en su propia historia y esfuerzos para concebir a un heredero, Benedict también encuentra el amor en alguien, que no será para nada convencional.

Sin embargo, mientras todo esto ocurre en segundo plano a las historia de ‘Polin’ y Francesca, la actriz Golda Rosheuvel, quien interpreta a la Reina Charlotte en la serie, se encargó de aclarar algunos cabos sueltos que dejó su spin-off.

En conversación con este medio, la interprete se refirió a la relación con su fiel asistente, Brimsley, quien en la serie derivada tiene un romance con Reynolds, el asistente del Rey George, pero que sigue presente en la tercera temporada y con más presencia.

“Es interesante, porque algo que él y yo queríamos desde el día uno y que tenemos como actores desde el día uno es esa confianza silenciosa, el empoderamiento silencioso. Sin ella no hay Brimsley, sin Brimsley no hay Reina Charlotte, nuestros corazones están juntos”, dijo.

“Así que es muy encantador darle una voz para mostrar sus maravillosas habilidades en la actuación”, agregó. Consultada sobre el futuro del personaje tras el cierre del spin off, la actriz Adjoa Andoh quien interpreta a Lady Danbury, entregó algunos astibos de lo que ocurrió.

“En Reina Charlotte entiendes que a pesar del profundo amor que tiene en su vida, él se queda con su Reina, y algo sobre el sacrificio es que hay momentos tiernos donde realmente ves la profundidad de sus emociones, que podemos ver en la tercera temporada”, detalló.

Respecto al Rey George, la intérprete tambien se refirió sobre la gran incógnita que dejó: “Él sigue siendo George, y sigue casado con la Reina y sigue muy vivo en Bridgerton y es una presencia de la que estarán al tanto y el asunto de Brimsley con Reynolds es que sin importar que ocurrió con su relación, él sigue con la Reina“, cerró.

La primera parte de la tercera entrega de Bridgerton llegará al streaming el próximo 16 de mayo, mientras que la segunda tanda de episodios se publicará un mes después, el 13 de junio.