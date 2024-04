Denis Villeneuve ya había tentado una tercera entrega de Dune previo al estreno de la segunda parte, pero todo dependía del desempeño de la cinta en la taquilla, la cual, sin ninguna sorpresa para los fanáticos, logró el cometido.

Con una recaudación de más de 631 millones de dólares, la película protagonizada por Timothée Chalamet cumplió el requisito que pedía la productora, lo que le habría traído más de una buena noticia al director canadiense.

De acuerdo a Variety, el cineasta estaría en conversaciones con Legendary para dirigir la adaptación del libro “Nuclear War: A Scenario”, además de la conclusión de Dune, Messiah.

“El cineasta está en conversaciones con Legendary para adaptar la obra de Annie Jacobsen finalista del Premio Pulitzer. Legendary también ha confirmado que está trabajando con Villeneuve para desarrollar una tercera película de Dune“, aseguró el mencionado medio.

Sin embargo, la productora no habría entregado mayores detalles al respecto. No obstante, si la cinta obedece la trama del libro, el protagonista en esta ocasión no sería Chalamet, sino que el personaje de Florence Pugh, la Princesa Irulan Corrino.

Por su parte, ni Villeneuve, ni los actores se han referido a la confirmación de la productora, pero el cineasta ya había comunicado sus intenciones de trabajar en la cinta.

“Acepté hacer la Primera y la Segunda Parte una detrás de otra. Y ahora creo que necesitaré digerir esta experiencia”, dijo, además de asegurar que esta será el cierre, para él, de la historia, pese a que existen más libros sobre ella.

Sumado a ello, el cineasta también había mencionado que quiere tomarse un descanso antes de trabajar en la tercera parte, con el fin de lograr un guion sólido.